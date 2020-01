Abertas inscrições de projetos de pesquisa e inovação com coordenação externa à UFMS

As inscrições serão no modo de fluxo contínuo - Arquivo

Estão abertas as inscrições de projetos de pesquisa e inovação com coordenação externa à UFMS, ou seja, que possuam coordenadores vinculados a outras instituições de pesquisa ou de Ensino Superior, mas que são parcialmente desenvolvidos na Universidade.

No edital lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), as inscrições serão no modo de fluxo contínuo, ou seja, do dia 21 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2020 serão aceitas submissões online no site sigproj.ufms.br.

A seleção fomenta a Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul por meio de parcerias interinstitucionais e fortalece os grupos de pesquisa da UFMS. Confira no edital completo abaixo as orientações para inscrição.