Abertas as inscrições para Simpósio Internacional de Geografia, Literatura e Artes

Estão abertas as inscrições para o IV Simpósio Nacional e III Internacional de Geografia, Literatura e Arte (SIGEOLITERART), realizado pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados (FCH/UFGD).

Com o tema central “Geografias e Artistagens n/da Fronteira – o acontecer do mundo babélico”, o evento ocorrerá entre os dias 24 e 26 de maio de 2017, no Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - Rodovia Dourados-Itahum, Km 12, Cidade Universitária.

O tema desta edição foi escolhido baseado na diversidade cultural, linguística e geográfica oferecida pela localização da UFGD na faixa de fronteira, fazendo com que os referenciais culturais de brasileiros, paraguaios, bolivianos e argentinos somem-se ao grande contingente populacional indígena, de diferentes etnias, provocando um verdadeiro encontro babélico de línguas e valores socioculturais.

As inscrições de trabalhos deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço: http://www.geolinguagens.com.br/sigeoliterart2017. As vagas são limitadas a 150 e as participações serão condicionadas ao pagamento da taxa de inscrição, que varia de acordo com a categoria escolhida.

Para conferir os eixos temáticos, valores de inscrições, normas para apresentação de trabalhos e demais detalhes, acesse o site oficial do evento.

