AACC realiza bazar com itens apreendidos pela Receita Federal

A AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) vai realizar nos dias 6 e 7 de março bazar com itens apreendidos pela Receita Federal.

Entre os produtos que estarão disponíveis estão meias, produtos cosméticos e perfumes de marcas famosas, cartões de memória, cabos de Iphone, rádios para carro, molinetes e anzóis para pescaria. No total, são mais de 200 itens

O objetivo do bazar é angariar recursos para a manutenção da Casa de Apoio, como a aquisição de suplementos alimentares, compra de cestas básicas, reformas esporádicas, entre outras.

Mais informações sobre as mercadorias podem ser conferidas na página da AACC no Facebook. O bazar está marcado para ser realizado entre 8h e 17h (sem intervalo para almoço). No local há uma lanchonete e também é possível realizar as compras com cartões de crédito e débito.

Local: Avenida Ernesto Geisel, 3475, B. Orpheu Baís