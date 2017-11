AACC realiza ação em shopping para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

Chegando ao shopping, haverá uma estrutura especial para receber as crianças, com atrações organizadas pelos policiais - Reprodução

Celebrado em 23 de novembro, o DNCCI é comemorado em diversas cidades do País com a realização de eventos e ações promovidas por instituições que apoiam a causa do câncer infantil juntamente com parceiros, como forma de lembrar que a cura passa pela identificação precoce da doença. Em Campo Grande, as Forças Policiais (Polícia Rodoviária Federal, Civil e Militar), CCRMS Vias - Concessionária de Rodovia Sul-Mato-Grossense em parceria com a AACC/MS e Shopping Bosque dos Ipês realizam pelo segundo ano consecutivo o evento “Policiais Contra o Câncer Infantil”.

Segundo informações do INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva), o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, no entanto, se diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, cerca de 80% dos casos podem ser curados – e a maioria das crianças e adolescentes terá boa qualidade de vida após o tratamento.

O evento acontece nesta quinta-feira (23). Maria Lucia Smaniotto, coordenadora da AACC/MS, explica que neste dia os policiais irão até a AACC/MS para levar as crianças, adolescentes e familiares até o local do evento. “Todos seguirão em carreata, com motociclistas batedores e helicópteros que irão acompanhar o ônibus durante o percurso”, comenta.

Chegando ao shopping, haverá uma estrutura especial para receber as crianças, com atrações organizadas pelos policiais, como a presença do Circo do Mato, pintura facial, animais empalhados, exposição de viaturas e motos, oficinas e muito mais. “Será um dia destinado a diversão das crianças e adolescentes, uma tarde diferente e divertida para esses super heróis que vislumbram vencer o câncer dia após dia”, finaliza Luana.

Fique atento aos sinais e sintomas

Pais e responsáveis devem prestar atenção aos sinais e sintomas que podem ser confundidos com outras doenças comuns à infância, por isso, o cuidado deve ser reforçado. A presidente da SOBOPE ( Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica) Teresa Fonseca, chama a atenção para características como palidez progressiva, dor óssea, nas articulações, inchaço que provocam dificuldades de andar, manchas roxas ou sangramentos que não são de traumas - principalmente nos membros inferiores e superiores - e febre prolongada que deixa a criança em condições apáticas.

Dores de cabeça diárias matutinas acompanhadas de vômito, alterações no equilíbrio, na visão, no andar, convulsões, presença de ínguas frequentes, perda de peso importante, assim como o comportamento da criança que deixa de brincar e só quer ficar deitada, também podem sinalizar que algo não vai bem. “Diante desses sintomas é importante que a criança seja avaliada por um médico”, alerta Teresa.