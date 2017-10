A obra “A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial” será lançada hoje em Campo Grande

A obra foi coordenada pelos advogados Pedro de Castilho Garcia e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, e contou com a ilustre participação de nomes icônicos do direito estadual - Divulgação

A obra “A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial” explora as inesgotáveis polêmicas relacionadas às chamadas provas ilícitas, bem como o debate filosófico relativo à utilização do processo judicial como meio de busca da verdade. No programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação, o autor do livro Pedro de Castilho Garcia falou sobre o desafio de escrever o livro junto com a advogada Maria Gabriela Lordelo que será lançado hoje (26), em Campo Grande, MS.

Segundo Pedro um dos temas de maior relevância para a prática jurídica, o sistema probatório há muito é negligenciado por parte consideráveis dos acadêmicos e até mesmo profissionais do direito, muito em razão à escassez de estudos atualizados pertinentes em relação à matéria.

Nesse contexto, a obra coordenada pelos advogados Pedro de Castilho Garcia e Maria Gabriela Lordelo de Vasconcelos, conta ainda com a ilustre participação de nomes icônicos do direito estadual, entre eles professores, magistrados e outros conceituados advogados visam suprir a ausência de debate de temas polêmicos como as controversas presunções sob a ótica do processo civil brasileiro, a pouco comentada, porém, inexoravelmente necessária teoria da valoração do conteúdo probatório, bem como temas recentes reflexos à vigência da nova Lei processual civil, tais quais as inovações conceituais acerca da fundamentação das decisões judiciais, a ação de produção antecipada da prova e os reflexos do novo Código de Processo Civil na prática tributária e trabalhista.

“A Prova Cível: Elementos para a convicção judicial” é indicado para os acadêmicos que almejam aprofundar o conteúdo técnico relativo ao sistema probatório, mas, sobretudo, aos profissionais do direito que possuam paixão pelo debate filosófico da ciência jurídica, e a todos que desejam conhecer um pouco mais sobre o assunto.

O lançamento acontece logo mais, a partir das 18h, na Rua Euclides da Cunha, 1126, bairro Jardim dos Estados,em Campo Grande, MS. Para quem desejar adquirir o livro basta entrar em conta pelos telefones 98126 4116 ou pelo e-mail: pedrogarcia.adv@Outlook.com.