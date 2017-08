Quinta edição de Festival Gastronômico em Dourados oferece variedades em carnes e peixes

O 5° Festival Gastronômico Sabores de Dourados segue até o dia 30 de setembro, nos estabelecimentos do ramo alimentício na cidade e conta com uma diversidade de opções para os consumidores. Os pratos a la carte dos restaurantes participantes são 18 no total, elaborados por estabelecimentos tradicionais da cidade.

Nesta opção, os estabelecimentos trabalham com os pratos conforme listados em cardápio sendo estes “montados” para o cliente. Carnes e peixes são os “fortes” deste nesta edição e alguns servem até quatro pessoas.

Os pratos a la carte participantes são bacalhau benedetto, cupim casqueirado, espeto de cupim, filé carioca, filé à parmegiana, filé à parmegiana Dom Pastello, filé à parmegiana Othu’s, filé de salmão, mini família, poke fresh croc, picanha na chapa acebolada, picanha 14 Bis, picanha na pedra douradense, risoto pantaneiro, scalopt de filé, sobá, tartar de salmão e yakisoba.

Nas modalidades lanches, pizzas, porções, self service e sobremesa, há também uma grande variedade para degustação do público.

O festival realiza sorteios diários (segunda à sexta-feira) de prêmios para a comunidade entre pratos e brindes, parceria junto aos apoiadores. Estes ocorrem às 10h, na página oficial da Prefeitura de Dourados no Facebook.

Para participar é necessário preencher o formulário no site www.dourados.ms.gov.br/festival, clicar no botão curtir e compartilhar no Facebook.

Os contemplados necessitarão comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Centro de Convenções Antonio Tonnani, na Avenida Guaicurus, em posse de documento pessoal com foto para retirar o ‘vale-brinde’.

Os prêmios são de caráter pessoal e intransferível e devem ser consumidos até o dia 30 de setembro, no contexto do Festival.

Outras informações sobre o Festival podem ser obtidas no site do evento ou ainda em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone: 67- 3426-2426.

