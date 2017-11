5º BPM forma aproximadamente mil alunos do Proerd em Coxim

Coxim (MS) – O 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Coxim, formou nos dias (23 e 24.11), pelo Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) cerca de mil alunos da Educação Infantil e dos 5º e 7º anos do Ensino Fundamental das escolas e centro de educação da rede estadual, municipal e particular de ensino.

O evento aconteceu na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), onde os alunos fizeram o juramento de ficarem longe das drogas e serem multiplicadores dos ensinamentos adquiridos com o Proerd. Ainda foram entregues os certificados aos alunos concluintes do Programa e tablets para as nove redações destaques de cada escola e mascotes.

O programa conta com a parceria da Prefeitura, Conselho de Segurança, vereadores e empresários locais. Os instrutores foram os policiais militares: cabo, Célio Roberto da Silva, e soldados Anderson Marques de Souza e Driele Dias, que ministraram as aulas de prevenção às drogas e à violência ao longo dos cerca de quatro meses de forma dinâmica.

O prefeito de Coxim, Aluizio São José, salientou a importância da prevenção das drogas, que cada vez mais aflige as famílias do Brasil: “Através da parceria com a Polícia Militar, podemos instrumentalizar ações como o Proerd vem realizando a cada ano no município”.

Para a aluna Ana Carolina, da EE Padre Nunes, que ganhou o prêmio de redação destaque foi “com o Proerd que aprendi muitas coisas boas, principalmente, que não se deve usar drogas, bebidas alcoólicas, porque essas coisas podem destruir nossas vidas e nossa família. Obrigado ao programa por tornar minha vida melhor” frisou.

O comandante do 5º BPM, tenente-coronel, Marcio Ávalos Cabanha, destacou da importância do Proerd desde a Educação Infantil até o 7º ano na prevenção às drogas, marca alcançada em todas as escolas, salientando a necessidade de continuar o trabalho para o próximo ano.

“É uma satisfação participar de mais um evento em Coxim, principalmente, com o Proerd que tem a missão de salvaguardar vidas humanas, livrando-os dos males e proporcionando uma vida saudável, sem drogas e sem violência, disse o coordenador Estadual do Proerd, coronel da Polícia Militar, Tonny Audry Lima Zerlotti.

Também participaram do evento a juíza da comarca de Coxim, Tatiana Dias de Oliveira Said; o presidente da Câmara, vereador Vladimir Ferreira; o vereador, Carlos de Oliveira Resende; a secretária Municipal de Educação, professora Raquel Singh; o subcomandante do 47º Batalhão de Infantaria, tenente-coronel, Marcelo Marins; o procurador e presidente da OAB, Jucelino Oliveira da Rocha; o subcomandante do 5º SGB, tenente PM Rodrigo Alves Bueno; o chefe do Núcleo de Perícia, Matheus Mandu; e demais autoridades locais e familiares dos formandos.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação Social- 5º BPM/CPA2