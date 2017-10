50% dos profissionais latinoamericanos já sofreram com desigualdade no trabalho

O documento também aponta que cerca de 57% dos entrevistados teve menos de 10 dias de férias, além de apenas 19% dos trabalhadores ganharem mais de 1000 USD por mês (cerca de R$ 3.150,00). / Reprodução/ONU

Metade dos profissionais latinoamericanos já sofreram com algum tipo de desigualdade no mercado de trabalho: é o que apurou a Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, no Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento. O estudo realizado no último ano com mais de 5 mil profissionais de toda a América Latina levantou quais são as maiores dificuldades que os trabalhadores vêm enfrentando.

O documento também aponta que cerca de 57% dos entrevistados teve menos de 10 dias de férias, além de apenas 19% dos trabalhadores ganharem mais de 1000 USD por mês (cerca de R$ 3.150,00). De acordo com Guillermo Bracciaforte, cofundador da Workana, o perfil do trabalhador vem mudando e essas dificuldades podem refletir nesse momento. "Notamos que também há certa dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional, já que 37% dos entrevistados afirmaram ter esse problema. Estamos acompanhando um novo perfil de trabalhador, e atribuímos essa mudança também aos problemas enfrentados no mercado de trabalho. Os profissionais vêm buscando melhores condições, além de maior flexibilidade e valorizando a vida pessoal", explica Bracciaforte.

Além da desigualdade, os entrevistados apontaram outros problemas: 39% já sofreram com menos oportunidades e 27% com assédio ou abuso. Mais da metade (55%) também afirmam ter presenciado algum tipo de discriminação ou assédio no ambiente de trabalho. Dentre as mulheres, o número é alarmante: 74% afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação ou assédio.