5 dicas para melhorar seu desempenho no ENEM

Da Redação com Assessoria

Uma das dicas é manter a calma durante a prova - Foto: Agência Brasil

Estamos na reta final de preparação para o ENEM, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro, e nessa época bate o desespero do que fazer para se preparar para o dia da prova. O que fazer para não perder tempo? Ainda dá tempo de estudar? E o nervosismo durante o exame? A professora Andressa Almeida, da Kultivi maior plataforma online gratuita de ensino, separou algumas dicas para ajudar os estudantes que estão ansiosos com a data.

Reorganize seu plano de estudos

Identifique as matérias em que você ainda tem dúvidas, faça resumos sobre os assuntos mais cobrados na prova, e então mescle esses conteúdos para fazer revisão e exercícios. “O mais importante nesse momento é diminuir a intensidade e trabalhar com qualidade, não é hora de pirar com assuntos que você sempre teve dificuldade”, explica a especialista.

Preste atenção na redação

Ela é a parte mais importante da sua avaliação, e tem um peso muito grande na sua média. Pesquise temas que possam ser abordados, fique atualizado nas notícias, e anote dados e argumentos que pode utilizar na dissertação. Preste atenção na estrutura e na lógica argumentativa, sempre lembrando das 5 competências exigidas pelo ENEM.

Resolva provas anteriores do ENEM

É importante entender o formato e conteúdo normalmente cobrado na prova, e nada melhor do que fazer isso praticando com as provas dos anos anteriores. “Uma boa interpretação de texto resolve metade da questão”, comenta Andressa.

Prepare-se para o dia

Leia bastante, a prova é extensa e se baseia muito em interpretação de texto e dos enunciados. Durma e se alimente bem durante as semanas que antecedem o exame. Não deixe de sair com amigos ou passar tempo com a família, isso ajuda a se distrair e tirar um pouco da ansiedade. Separe toda a documentação necessária para o dia da prova, caneta e cartão de inscrição. Leve uma garrafa d’água para se manter hidratado e um lanche para não baixar a glicemia.

Mantenha a calma durante a prova

Pode parecer batido, mas as maiores reclamações dos alunos é quando “dá um branco” no meio de uma questão. Então, faça um intervalo para comer, tome água, vá ao banheiro, isso ajuda a dispersar, e depois volte ao exercício. Caso a ansiedade tome conta, respire fundo, existem exercícios de respiração fáceis e rápidos de fazer, que podem ajudar muito na hora da concentração.