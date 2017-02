Confira 5 dicas de caipirinhas para preparar neste Carnaval

Carnaval chegando, preparativos a mil para curtir a festa mais famosa do Brasil. Nos próximos dias seremos destaque internacional, não apenas pelas apresentações de escolas de samba e blocos de rua, mas pela alegria e criatividade brasileira que conquista o mundo.

Se o nosso carnaval é uma das festas mais conhecidas mundialmente, tem que ser brindada com um drink bem brasileiro e à altura, não é mesmo? Então, tem que ser com caipirinha.

Confira abaixo 5 dicas do blog Caipirinha Prendada testadas e aprovadas pela especialista em caipirinhas, Kelly Costa, inclusive incluindo a tradicional caipirinha com todos os detalhes para prepará-la sem amargar. São receitas para inovar a tradicional caipirinha, mas sem tirar nenhum dos ingredientes originais. Confira:

Dica 1. Tradicional Caipirinha

Ingredientes:

- 1/2 limão Tahiti

- 50 ml de cachaça prata

- 2 colheres (sobremesa) de açúcar

- Gelo a vontade

Modo de Preparar: Descaque o limão deixando um poquinho da casca. Corte as extremidades e retire o miolo. Agora, corte o limão em gomos (4 ou 5 partes) e coloque-as no copo onde o drinque será preparado. Lembrando de ajeitar as partes do limão com a polpa para cima. Então, acrescente o açúcar e amasse bem para soltar o caldo. Agora, coloque os gelos no colo e, por último, acrescente a cachaça – assim, ela já vai descendo e derretendo um pouco do gelo para começar a harmonização do sabor. Mexa um pouco e decore a borda e nesta etapa é legal colocar sempre de uma forma que use a fruta in natura porque quando se acrescenta alguma dica que vá outra fruta além do limão, se a pessoa não conhecer, é uma oportunidade.

Confira agora 4 dicas de caipirinhas que levam mais algum ingrediente além do limão. Confira:

Dica 2. Caipirinha Ursinhos Perigosos

Prepare a tradicional Caipirinha mencionada na Dica 1 e apenas acrescente alguns ursinhos de goma colorida que as crianças adoram. Ao final da bebida a bala fica meio curtida na cachaça e dá um sabor bem gostoso.

Dica 3. Caipirinha com Seriguela

Ingredientes:

- 1/2 limão Tahiti

- 8 seriguelas higienizadas, casca e tudo

- 60 ml de cachaça prata

- 2 colheres (sobremesa) de açúcar

- Gelo a vontade

Modo de Preparar: Faça todo o processo da Caipirinha Tradicional, a única diferença é que ainda antes de colocar o açúcar no copo, na hora que coloca o limão cortado, nesta etapa tem que acrescentar também a seriguela com casca e tudo. Prossiga normalmente, colocando o gelo e por último a cachaça. Decore a borda com limão e coloque umas seriguelas sem amassar sobre o gelo para, quem quiser experimentar a fruta, ter esta opção.

Dica 4. Caipirinha com Caju

Ingredientes:

- 60 ml de cachaça envelhecida em amburana

- 2 colheres (sobremesa) de açúcar

- 1/2 limão taiti

- 1 caju

- gelo a gosto

Modo de Preparo: Corte a extremidade do Caju onde fica a castanha como se fosse uma tampa, pois desta forma poderá usar na decoração do copo. Daí, o restante do caju só cortar em cubos.

Agora descasque o limão deixando um pouco da casca, tire as extremidades e o miolo. Corte em 4 partes e coloque-as no mesmo copo junto com o caju cortado. Lembrando que as partes do limão têm que ficar com a polpa da fruta voltada para cima. Acrescente o açúcar e amasse bem com o socador.

Mexa bem para misturar os sabores, acrescenta o gelo e, por fim, a cachaça. Mexa bem novamente para harmonizar o sabor. Decore a borda do copo com a tampinha do caju ainda com a castanha fixada. Além de ficar bonito, terá um pouquinho da fruta para conhecer como ela é in natura.

Dica 5: Caipirinha com Pimentão

Ingredientes:

- 50 ml de cachaça envelhecida em amburana

- 2 colheres (sobremesa) de açúcar

- 1/2 limão taiti

- Pimentão: 2 tiras finas do vermelho, 2 tiras finas do amarelo e 1 tira fina do verde

- gelo a gosto

Modo de Preparar: Faça todo o processo da Caipirinha Tradicional, a única diferença é que ainda antes de colocar o açúcar no copo, na hora que coloca o limão cortado, nesta etapa tem que acrescentar também as tiras dos pimentos (verde, vermelho e amarelo). Prossiga normalmente, colocando o gelo e por último a cachaça. Decore a borda com limão e coloque umas tiras do pimentão para que o drink chame bastante atenção e as pessoas tenham certeza de que usamos o pimentão fresco e ele harmoniza super bem na caipirinha tradicional.

Outras dicas de caipirinhas no blog www.caipirinhaprendada.com.br.

