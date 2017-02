Conheça 5 alimentos ricos em gordura “boa” que você não sabia

A decisão de começar o ano com pé direito e focar numa alimentação equilibrada pode trazer dúvidas sobre quais itens devem ser consumidos. Além de procurar refeições balanceadas, a dica é incluir produtos com gorduras que possam trazer benefícios ao nosso organismo, como as ricas em ácidos graxos insaturados. Bons exemplos são: Castanha do Pará, nozes, óleos e cremes vegetais, Azeite de oliva, Peixe, Abacate, e, sim, Maionese.

A nutricionista Lara Natacci, diretora da DietNet e coach de Bem-estar, explica que esses alimentos fazem parte de uma dieta equilibrada porque exercem várias funções positivas na nossa saúde. “Boa parte das pessoas acredita que o consumo de todos os tipos de gorduras está associado ao aparecimento de doenças cardiovasculares e ao aumento de peso. Então, elas acabam excluindo praticamente todas as fontes de gorduras da alimentação.”

A recomendação da nutricionista é primeiramente entender qual tipo de gordura se está consumindo e preferir o consumo das gorduras “boas”, que são as monoinsaturadas e poli-insaturadas. “Nenhum tipo de gordura deve ser totalmente abolida da alimentação diária. As refeições equilibradas, com todos os tipos de alimentos, são fundamentais para a manutenção da saúde e bem estar”.

Para deixar mais claro, a nutricionista revela dicas de alimentos fontes de gorduras “boas” para incluir no cardápio:

- Prefira alimentos derivados de óleos vegetais como, azeites, cremes vegetais e a maionese, que podem fazer parte de uma alimentação equilibrada já que contêm gorduras poli-insaturadas como Ômegas 6 e 3;

- Inclua legumes e verduras. Para dar mais sabor e incluir gorduras boas na refeição é possível preparar molhos à base de maionese, por exemplo;

- Invista em nozes, castanhas, amêndoas, castanha-do-brasil, castanha de caju, avelã e sementes nos lanches intermediários. Eles são importantes fontes de Ômega-6 e outros nutrientes.

- Consuma frequentemente peixes de águas frias e profundas, como sardinha, atum, salmão, arenque, truta.

