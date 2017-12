Escola integral: Com gincana, professores estimulam trabalho em equipe e práticas interdisciplinares

A ação estimulou a prática esportiva, o trabalho em equipe e a criatividade na solução de problemas.

Trabalhar várias disciplinas de uma só vez e promover a integração dos alunos foram objetivos atingidos em gincana realizada pela EE de Tempo Integral Amélio de Carvalho Baís, em Campo Grande. Com atividades lúdicas, artísticas e científicas, a escola realizou neste quarto bimestre a I Gincana ABC, com o tema Protagonismo, Solidariedade e Cidadania: Educação para Vida, no espaço da escola e no Complexo Esportivo do 20º Regimento de Cavalaria Blindado.

A ação estimulou a prática esportiva, o trabalho em equipe e a criatividade na solução de problemas, promovendo um momento de aprendizagem e descontração. “O tema era a solidariedade, companheirismo, protagonismo e educação para vida. Todas as provas foram realizadas com a participação da torcida para apoiar as equipes e os competidores”, contou Lucca Maldonado, estudante do primeiro ano do ensino médio.

“Achei que a turma deu o seu melhor e pude conhecer qualidade de algumas pessoas que nunca imaginei, foi até engraçado porque acabamos reparando em coisas que, por algum motivo, nunca notamos. Todos esqueceram suas diferenças e simplesmente se divertiram”, comentou a aluna Gabrielly Victória Bueno.

Os estudantes participaram das provas Orientação e Caça ao Tesouro, brincadeiras em grupo, com tempo limite para conclusão e que tinham como objetivo encontrar pistas ou códigos. “No começo, achei estranho ensinar solidariedade e companheirismo em uma competição entre as turmas, mas fiquei surpreso quando vi todo mundo se ajudando e pude perceber, prova a prova, mais exemplos destes valores entre os competidores e as torcidas”, afirmou o estudante Paulo Henrique Barcellos.

Entres outras atividades, a competição contou com gritos de guerra das equipes, vôlei, corrida de revezamento e três pés, cabo de guerra, procurando tênis, desafios de arte em tela e desenho, caça ao tesouro da Física e corrente humana. Com apoio dos acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), os estudantes apresentaram peças de teatro, show de talentos e flash mob, além de competirem em uma animada batalha de raps.

“A gincana nos deixou muitas lições e mesmo sem ganhar estamos felizes por passarmos tudo isso juntos, foram muitas emoções que nos deixaram com gostinho de quero mais, dias incríveis que nos tiraram da rotina de estudar, estudar, estudar e nos levaram para uma grande prova divertida de união, solidariedade e competitividade”, resumiu a estudante Ketelyn Santos Pereira.