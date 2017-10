3ª Feira do trabalho movimenta o bairro moreninhas na manhã de sábado

3ª Feira do Trabalho aconteceu neste sábado no bairro Moreninhas III, em Campo Grande - Willian Silva

A manhã de sábado foi agitada e cheia de oportunidades, em especial para os moradores da região do bairro Moreninhas durante a 3ª Feira do Trabalho em Campo Grande, MS.

O evento contou com a participação de 97 instituições parceiras da esfera pública (união, estado e município), privada, terceiro setor, Sistema S, Associações e Sindical. A expectativa é que até o final do evento 15 mil pessoas sejam atendidas, segundo superintendente regional do Trabalho, Vladimir Struck. “O nosso objetivo é trazer as instituições para mais perto da sociedade, e que a sociedade seja atendida naquilo que ela precisa”, diz.

Um dos destaques dos serviços oferecidos durante a feira ao longo deste sábado foi à participação do Sindicato Intermunicipal da Construção de MS (Sinduscon-MS), que representa um dos setores que mais tem fornecido vagas de trabalho a sociedade em 2017. O Sinduscon tem hoje 90 empresas da construção associadas e representa mais de 3mil empresas da indústria da construção no Estado.

Segundo o presidente do Sinduscon, Amarildo Miranda, a participação de eventos como este ajuda a fomentar ainda mais o setor da construção, gerando empregos para sociedade. “A nossa principal mão-de-obra não é tão tecnificada. Por isso estamos aqui, para fomentar um banco de dados, através da captação de currículos de profissionais para a indústria da construção. O objetivo do serviço é criar uma ponte entre os profissionais em busca de vagas e as empresas do setor da construção que busquem mão de obra qualificada”, comenta.

E por falar em vagas de trabalho, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) ofereceu mais de 200 oportunidades para encaminhar as pessoas ao mercado de trabalho, segundo o diretor-presidente da Funsat, Clayton Freitas Franco.

Na área da saúde, uma nova parceria com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO) além de oferecer durante o evento atendimento preventivo às crianças e instruções de higiene bucal, trouxe uma forma inédita de atendimento em uma ação social. “O Check-up Digital Odontológico é composto de uma microcâmera digital intraoral que magnífica em até 60 vezes as imagens da boca. Então qualquer problema de saúde bucal que o paciente tiver, por mais difícil que seja detectar como, por exemplo, uma infiltração na restauração, será visualizado, facilitando a vida do profissional e convencendo melhor o paciente a aderir o tratamento”, explica o presidente da ABO Carlos magno.

Com uma programação completa, a feira levou atrações culturais, praça de alimentação (com apoio da Abrasel), atendimentos de saúde, palestras, orientações e emissão de documentos. Dentre os serviços oferecidos estão emissão de carteiras de trabalho, CPF (Cadastro de Pessoa Física), cartões do SUS, cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, emissão de Título de Eleitor e mudança de endereço de votação, além de diversos exames de saúde. A 3ª Feira do Trabalho em Campo Grande, MS, está acontecendo na Escola Estadual Professora Mari Lourdes Roma, no bairro Moreninhas II. O evento encerra às 15h.