3ª Caminhada dos Mártires acontece neste sábado em Campo Grande

O evento é aberto à população que pode contribuir frutas que serão distribuídas ao final do evento - Divulgação

Acontece em Campo Grande no próximo sábado (28) a 3ª Caminha dos Mártires organizada por nove organizações com o objetivo de lembrar aqueles que lutaram e morreram defendendo os mais necessitados, excluídos, marginalizados e agredidos por conta de gênero e opção sexual. Às 17h os participantes se reúnem na Orla Morena (esquina com a Rua Plutão) e devem percorrer um trecho da Avenida Noroeste enquanto cantam hinos religiosos e retornam ao ponto de partida para a celebração do Ofício Divino.



A 3ª Caminha dos Mártires tem o tema “Profetas e Profetizas do Reino em Defesa da Mãe Terra” é organizada pelo Núcleo da Rede Celebra com o apoio da Igreja Anglicana, Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos (CDDH) Marçal de Souza, Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Salesianos Dom Bosco (SDB), Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONERQ/MS), Instituto Jesus Adolescente (IJA), Pastoral Indigenista e Pastoral de Migrantes.



O evento é aberto à população que pode contribuir frutas que serão distribuídas ao final do evento. Recomenda-se que cada participante leve um banquinho para sentar nos momentos de celebração do Ofício Divino.



A partir das 15h será organizada a Tenda dos Mártires que terá a celebração do Liturgista Pe. Mirim de Belo Horizonte (MG). Os interessados podem contribuir individualmente com R$ 10 para da palestra.



História

A Caminhada dos Mártires é realizada desde 2015 entre os meses de outubro e novembro para lembrar aqueles que morreram em defesa da população em situação de vulnerabilidade social, de preconceito por conta do gênero ou opção sexual.



É um momento de união de diversos segmentos religiosos com o objetivo de manter viva a memória e ações praticadas por aqueles que derramaram seu sangue em prol dos menos favorecidos e manter fresca a lembrança que a entrega ao próximo é necessária e atual, pois a cultura da violência permanece enraizada na sociedade.