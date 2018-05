2º Pedágio Solidário da Campanha do Agasalho será neste sábado

Da redação, com informações do TJMS

Ponto de coleta será o cruzamento da rua Bahia com a Av. Afonso Pena - Reprodução

Será realizada neste sábado, dia 12 de maio, a segunda edição do Pedágio Solidário da Campanha do Agasalho de 2018, realizada pelo Tribunal de Justiça, por meio do Pacijus, com a ajuda de parceiros. O pedágio ocorrerá pela manhã, das 8 às 11 horas, no cruzamento da rua Bahia com a Av. Afonso Pena.

Os interessados em participar podem contribuir com agasalhos, cobertores e roupas em bom estado que, em seguida, serão distribuídas em asilos, instituições de acolhimento e entregues a moradores de rua. A ação é realizada em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, a Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis), a Justiça Federal, o Lions Clube, o Moto Clube Hog, a Rota 67, o Ministério Público, o Cartório do 5º Ofício, o Cartório Catizane, a Escola Nossa Senhora Auxiliadora, a Mécari Distribuidora e o programa Amor Sem Fim.

Com a aproximação do inverno, o pedágio é uma forma de facilitar a entrega de doação para as pessoas que não têm tempo para comparecer até um dos locais de coleta mas que gostariam de contribuir com um inverno mais digno de centenas de pessoas.

A Campanha do Agasalho do TJMS segue até o dia 10 de junho. Quem ainda não colaborou com a campanha, além de participar do pedágio, pode levar suas doações até um dos postos de coleta:

TJMS - Secretaria de Comunicação - Av. Mato Grosso - Bloco 13, s/n (Marta 3314-1667)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 405 - Jardim Veraneio (Viviane 2107-7047)

FÓRUM - Núcleo de Informática - R. da Paz, nº 14 (Erick 3317-3665)

CIJUS - Núcleo de Imprensa - Rua Sete de Setembro, nº 174 (Luciano 3317-8572)

JUSTIÇA FEDERAL/MS - Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) (Adriana 3320-1218)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CAO Direitos Humanos (Francis 3318-3932)

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO - Dom Aquino nº 1330 - Centro (Flávia 3047-9105)

CARTÓRIO CATIZANE (8º OFÍCIO) - Rua Marechal Rondon nº 1797 - Centro (Tabeliã Débora 3047-4700)

ESCOLA DA MAGISTRATURA DE MS - Rua 25 de dezembro, nº 37, Centro (Dayane 3384-1940)

ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - R. Pedro Celestino nº 1980 - Centro

MÉCARI DISTRIBUIDORA - Av. Gury Marques nº 5164 - Centro Oeste

ROTA 67 – Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº. 4548 – Centro.