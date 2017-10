Dia da Criança Saudável reúne 350 pessoas no Parque das Nações Indígenas

Na ocasião, as crianças participaram de uma Mini maratoninha - Divulgação

A manhã do último domingo (29) foi de muita animação para as crianças que compareceram no 2º Dia da Criança Saudável – realizado pela Unimed Campo Grande, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS).

A ação faz parte das comemorações do mês das crianças e reuniu 350 pessoas no local – sendo 150 crianças, com atividades físicas e brincadeiras para os inscritos no evento, que foi gratuito e aberto ao público. “O objetivo é estimular hábitos mais saudáveis desde a infância, trabalhando com prevenção de doenças e qualidade de vida”, explica a coordenadora de Atenção Integral à Saúde da Unimed Campo Grande, Mariana Rodrigues.

O advogado João Henrique Santos, pai de Anna (6) e Pedro (8), conta que a esposa inscreveu os filhos assim que soube. “Gostei muito da iniciativa, não só por ser uma manhã diferente com nossos filhos, mas pelo fato de ter atividades saudáveis”, relata João Henrique.

Ele ainda complementa que, o fato de seus filhos poderem ver outras crianças comendo frutas e praticando algumas atividades ligadas ao esporte, os incentivou a fazerem o mesmo: “Eles nunca tinham jogado tênis, por exemplo, e tiveram a oportunidade de conhecer. Além disso, nós jogamos com eles e isso também nos proporcionou um momento de diversão e exemplo para nossos filhos”.

“A Cooperativa preza por eventos que promovam saúde e responsabilidade social. Temos esse compromisso com nossos clientes, cooperados, colaboradores e claro, com a população”, afirma o gerente de Desenvolvimento Humano da Unimed CG, Julio Gouvea.

Na ocasião, as crianças participaram de uma Mini maratoninha, com a torcida dos pais ou responsáveis (realizada conforme idade), e ainda tiveram atividades como tênis, pula-pula, escorregador inflável, pintura facial, aula de zumba e informações nutricionais. “Participei de tudo e fiz novos amigos. Foi um dia bem diferente. Adorei!”, conta Lucas Sampaio, 10.