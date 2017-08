2ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul terá vagas de estágio para diversos cursos

O CIEE participa no próximo sábado, dia 2 de setembro, das 8h às 17h, da 2ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, que será realizada no corredor central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), próximo ao Estádio Morenão, oferecendo vários serviços, entre eles a oferta e o encaminhamento gratuito de estudantes e jovens para mais de 100 vagas disponíveis nos programas de estágio e aprendizagem, administrados pelo CIEE na capital.

Para estágio, há oportunidades para estudantes de diversos cursos superiores, principalmente: administração, direito, educação física, ciências contábeis, áreas de tecnologia da informação e comunicação social. Também haverá oferta de oportunidades para as demais áreas e para estudantes dos ensinos médio e técnico.

Já as vagas de aprendizagem destinam-se aos jovens de 14 a 24 anos, com ensino fundamental completo ou com nível médio completo ou cursando. Nesse caso, a contratação é por prazo determinado, como prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a formação oferecida compreende treinamento prático na empresa e capacitação teórica ministrada pelo CIEE.

Segundo a supervisora do CIEE Mato Grosso do Sul, Aline Santos, a participação da entidade é fundamental, pois é uma mais uma oportunidade de o estudante e o jovem buscarem sua inserção no mercado de trabalho de maneira segura e eficaz. “Para o CIEE participar de um evento deste porte, ao lado de mais de 60 entidades, entre órgãos governamentais, entidades de classe, terceiro setor e iniciativa privada, em prol dos cidadãos reafirma nosso compromisso tanto com a educação quanto com a inserção de estudantes e jovens no mercado de trabalho”, afirma Aline.

Vale dizer que a 2ª Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul é uma realização conjunta entre a Câmara Municipal de Campo Grande, a Superintendência Regional do Trabalho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Campo Grande que conta com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários