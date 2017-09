1º Seminário Estadual de Agrotóxicos discute boas práticas e responsabilidade

Campo Grande (MS) – O uso correto dos defensivos, cuidados no manuseio, legislação, e outros temas – tanto para aplicações terrestres quanto aéreas – estão na pauta do 1º Seminário Estadual de Agrotóxicos – Boas Práticas e Responsabilidade, que será realizado na sexta-feira (22.9), em Campo Grande.

Organizado pela Comissão de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos do Mato Grosso do Sul, o evento conta com apoio do Governo de MS, por meio das Secretarias de Estado de Saúde (SES) e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) e outras 10 instituições.

O evento, que tem inicio às 8h e previsão de término às 17h30, será na sede do Crea/MS (rua Sebastião Taveira, 272, bairro Monte Castelo). Clique aqui para fazer a inscrições.

8h – Credenciamento

8h40 – Abertura

9h – Palestra I: Boas práticas agronômicas em pulverizações aéreas e terrestres (Eng. Agrônomo Msc. Marcelo Drescher)

10h40 – Programa de destinação final de embalagens de agrotóxicos (Eng. Agrônomo Hamilton Rondon Flandoli – Inpev)

11h30 – Intervalo

13h30 – NR 31: Segurança na aplicação de agrotóxicos (Eng. Agr. e de Segurança do Trabalho Miguel Catharini Neto – Senar/MS)

14h – Agrotóxicos e a saúde do trabalhador (Neice Muller Xavier Faria – médica do trabalho)

14h40 – Intervalo

15h – Agrotóxicos e meio ambiente (Karina de Oliveira Cham – Ibama)

15h40 – Agrotóxicos: aspectos sobre a responsabilidade civil e criminal (Victor Leonardo de Miranda Taveira – promotor de Justiça do MPE)

16h40 – Mesa redonda aberta para perguntas (palestrantes e representantes do MAPA e UFMS)

17h30 – Encerramento

