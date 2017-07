Acadêmicos são convocados para o cargo de estagiários no TCE-MS

Os novos estagiários foram recebidos na tarde desta quinta-feira, 27 de julho, no auditório da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Para suprir a demanda de cada setor, dessa vez, foram chamados mais 17 acadêmicos que estavam com seus nomes no cadastro reserva do concurso realizado no último dia 23 de abril deste ano. Na ocasião, os estagiários foram recepcionados com um vídeo institucional de boas vindas e que apresenta as instalações do TCE-MS bem como o funcionamento e o trabalho desenvolvido nos diversos setores que compõem a Corte de Contas.

Logo após o vídeo os estagiários puderam ter mais esclarecimentos sobre a Lei de estágio n. 11.788/2008, com a palestra dada pela supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/MS), Aline Santos que em sua apresentação apontou sobre os direitos e deveres dos novos estagiários bem como sobre a excelente oportunidade que os mesmos estão tendo em poder estagiar num órgão tão bem conceituado como o Tribunal de Contas.

A oportunidade que o TCE-MS está dando aos acadêmicos foi muito bem aceita e avaliada por diversos estudantes que foram chamados de acordo com suas respectivas áreas de atuação. Como a estudante do terceiro semestre do curso de Administração, Nilvana Alves Maraz que revelou sobre a sua felicidade em ter sido chamada para o estágio no Tribunal de Contas: “Além de ser uma experiência gigantesca pessoal quanto que profissional, é um órgão público sério que possui toda a estrutura para que eu possa aprender mais e assim poder trabalhar na área do meu curso, penso que será muito importante para o meu futuro”.

Os estagiários tiveram aprovação em concurso realizado no dia (23), e a primeira leva dos acadêmicos chamados ocuparam 44 vagas distribuídas nas seguintes áreas: Direito (10), Ciências Contábeis (10), Engenharia Civil (04), Engenharia Ambiental (02), Arquitetura e Urbanismo (02), Administração (04), Tecnologia da Informação (08), Serviço Social (01), Enfermagem (01), Jornalismo (01) e Publicidade e Propaganda (01).

Veja Também

Comentários