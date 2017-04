Fundação do Trabalho disponibiliza centenas de vagas de empregos em 21 municípios de MS

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 834 vagas de empregos, distribuídas em 21 municípios do Estado, são vagas para diversas funções, com exigências especificas e pertinentes a cada profissão.

Em Campo Grande são 102 vagas, Aquidauana (13), Batayporã (4), Costa Rica (68), Dourados (62), Guia Lopes (40), Itaquirai (21), Ivinhema (16), Jardim (23), Maracaju (14), Nova Andradina (16), Nova Alvorada do Sul (20), Naviraí (21), Ponta Porã (42), Ribas do Rio Pardo (1), Rio Verde de Mato Grosso (23), Rio Brilhante (11), São Gabriel do Oeste (11), Sidrolândia (33), Sonora (289), Três Lagoas (4).

Destaque para Sonora com 289 oportunidades. A maioria das vagas são para trabalhar em usina, em todas as vagas oferecidas não há exigência de experiência e nem escolaridade. Além do salário são acrescidos seguro de vida e assistências médica e odontológica, segue as principais vagas do município:

operador de máquina agrícola: 82 vagas com salário de R$ 1.500,00;

assistente administrativo: 8 vagas, o salário oferecido é de R$ 2.554,20;

motorista de caminhão pipa: 83 vagas com o salário de R$ 1.564,20;

motorista de ônibus urbano: 18 vagas e salário de R$ 1.704,74;

operador de colheitadeira: 21 vagas com salário oferecido de R$ 2.209,77;

operador de motobomba: 13 vagas e salário de R$ 1.497,75;

supervisor de exploração agrícola: 6 vagas e salário oferecido de R$ 3.000,00.

Em Campo Grande os destaques são duas vagas para eletricista de instalação de veículos automotores, que exige ensino fundamental incompleto e experiência, o salário inicial é de R$1.500,00, acrescidos de vale-transporte e auxílio-alimentação.

Também há oportunidade para fisioterapeuta, que exige experiência e ensino superior. O salário oferecido é de R$ 1.200,00. Ainda na Capital há duas vagas para analista de suporte técnico, que exige experiência e ensino superior, o salário oferecido é de R$ 1.300,00, acrescidos de ticket alimentação no valor de R$ 260,00.

Os interessados devem comparecer em alguma agência “Casa do Trabalhador” em seu município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Mais informações no site da Fundação. Confira o boletim de vagas ofertadas pela Funtrab nos 21 municípios do Estado.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

