Samba da Imperatriz: Correção necessária

O samba enredo da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2017 causou reação muito forte no agro brasileiro. Deveria causar reação negativa de todo povo brasileiro. E com toda razão. Num momento em que o Brasil todo está reconhecendo a importância do agro no PIB, empregos e exportação, enaltecendo o setor por estar evitando recessão ainda maior, o agro é atacado inoportunamente, de maneira injusta e sem necessidade.

O Brasil e mundo inteiro vão contemplar os desfiles das escolas de samba. O povo brasileiro dispõe de alimentos em quantidade e qualidade produzido pelos nossos agricultores. O mundo todo vê o Brasil como o grande provedor de alimentos. É importante que a imagem do nosso agro reflita, de maneira fidedigna, que produzimos com qualidade.

É inadmissível aceitarmos uma propaganda enganosa e injusta do agro brasileiro, em especial neste momento. Estamos tentando conquistar novos mercados. E vem uma crítica destrutiva e improcedente que vai chegar para muitos consumidores.

A presença da ala 15 da Imperatriz (Fazendeiros e seus agrotóxicos) pode, muito bem, ser dispensada. Não vai prejudicar em nada a Escola e o samba. Temos que aproveitar esta vitrine para consolidar a imagem e reputação do agro brasileiro. O exemplo da abertura das Olimpíadas no Brasil deve ser lembrado. Foi muito elogiada.

A Diretoria do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense pode dar um exemplo de grandeza e respeito aos trabalhadores que estão salvando a Pátria, nossos produtores rurais, e realizar as alterações esperadas por todos. Vamos a um Carnaval que ajude o Brasil!

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas, não condizentes com a realidade. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: http://agriculturasustentavel.org.br/. Acompanhe também o CCAS no Facebook: http://www.facebook.com/agriculturasustentavel

?Por José Otavio Menten, Diretor Financeiro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Vice-Presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior (ABEAS), Eng. Agrônomo, Mestre e Doutor em Agronomia, Pós-Doutorados em Manejo de Pragas e Biotecnologia, Professor Associado da ESALQ/USP.

