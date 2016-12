Reforma no ensino de filosofia: Qual a finalidade da formação dos alunos?

Vemos no atual sistema nacional da educação básica em relação ao ensino médio, mudanças no currículo das disciplinas, retirando a obrigatoriedade da filosofia e sociologia. Pensamos qual a finalidade dessa reforma e as consequências que virão. O objetivo é uma melhoria no ensino de base ou mais trabalhadores para o meio de produção?

No Brasil ainda existe um abismo entre as classes sociais. Sem a filosofia como levar esses alunos a refletirem isso? A clara intenção desse desgoverno é formar alunos para a linha de produção, substituindo o ensino de filosofia por ensinos puramente tecnólogos. Sendo assim, o meio acadêmico será ocupado veementemente pela classe burguesa, desse modo, intensificando a segregação de classes sociais em nosso país.

A MP 746 encarrega-se da reestruturação educacional no ensino médio congelando gastos na educação. Optam pela substituição da filosofia por ensinos técnicos. Parece uma falsa desculpa, em vista que a filosofia ocupa uma hora aula semanal e o ensino tecnólogo teria mais custo financeiro para se manter.

O ensino de filosofia é tão rico, prático e difícil quanto aos cursos mais disputados nas universidades. Observando o curso de filosofia em relação aos outros cursos a demanda é muito menor; questionamos o porquê de isso ocorrer, sabendo que ela é vista no cotidiano assim como por exemplo, a engenharia, tão pensante quanto uma equação matemática e tão analítica como uma interpretação textual. Deve existir maior valorização com essa disciplina vendo que ela é necessária para formação de alunos pensantes.

A desvalorização da filosofia é algo há um tempo no Brasil. Nas escolas professores não licenciados em filosofia acabam dando aula da disciplina sem ao menos ter ciência dos assuntos; isso contribui para uma visão deturpada da matéria, não sendo passada com relevância, levando aos alunos um raso contato com a filosofia. Não é comum vermos isso em outras disciplinas, devemos ter o mesmo respeito com ela. Uma melhoria significativa seria uma maior carga horária sobre a matéria e maior participação dos professores de filosofia com a grade.

Poderíamos ficar lançando inúmeros e veementes atributos verbais sobre a grandiosidade e a necessariedade da filosofia, mas o qual mais se deve valorizar é que a disciplina não poderá ser substituída se quisermos formar alunos que saiam do senso comum e tomem uma consciência mais acadêmica sobre diversas áreas, tomo como exemplo: a compreensão que talvez, o atual sistema sócio-econômico de nosso país não é legítimo para muitas pessoas e que, poderia ser diferente.

*Águida Yancka e Gabriel Rinaldi, Acadêmicos de filosofia da UFMS.

Veja Também

Comentários