E-commerce regional: o desafio do frete ágil e acessível ao pequeno empreendedor

Assunto quase proibido entre as grandes transportadoras privadas que trabalham com carga fracionada, os e-commerces regionais ganham volume, crescem em velocidade superior à do varejo físico e já são responsáveis por uma parcela significativa do faturamento do varejo online do Brasil.

De acordo com pesquisa do SEBRAE divulgada este ano, cerca de 42% dos e-commerces já estão sediados fora da região Sudeste. E a dificuldade de lidar com as grandes transportadoras é reciproca, já que proprietários de lojas virtuais que faturam até R$ 60 mil ao ano apontaram a logística como uma das 3 principais dificuldades de seus negócios, de acordo com o mesmo estudo.

Para quem fornece frete o grande desafio está justamente em encontrar uma equação equilibrada entre os baixos volumes, que geram custos fixos altos para quem transporta, e a informalidade com as quais essas empresas estão acostumadas a trabalhar. Um cenário onde até então os Correios, com o e-SEDEX e suas mais de 7 mil agencias, entre próprias e franqueadas, conseguiam atender.

Com o fim do serviço, um dos grandes desafios logísticos do país – a oferta de frete com boa qualidade e valor acessível a este público - vem à tona, e a solução começa a vir justamente das transportadoras privadas.

Para entender melhor as particularidades do e-commerce regional e atender a demanda crescente, a Total Express vem investindo esforços desde 2015 na abertura de representações em todo o Brasil, em um projeto que virou um dos principais pilares da companhia atualmente. Já são 8 representantes em cidades nas cidades de Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Caçapava (SP), Campinas (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), São Jose do Rio Preto (SP) e Sorocaba (SP). Até o final de 2017 a previsão é de chegar a 30.

Com o lançamento do e-Total, em janeiro, uma plataforma de serviços voltados para lojas virtuais de pequeno e médio porte, a Total Express fecha o pacote de soluções para atender a este público e promete transformar um dos grandes desafios do mercado de carga fracionada em oportunidade também para o pequeno embarcador, que poderá contar com um serviço de frete simples, ágil e seguro a um custo mais atraente do que o praticado pelos Correios.

