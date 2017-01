Audiência na Justiça do Trabalho

A audiência é o primeiro ato do processo com a participação oral do Juiz.

As audiências na justiça do trabalho são públicas e vem regulamentadas na CLT nos artigos 813 a 817; 852; 860-867, todos da Consolidação das Leis do Trabalho .

As audiências trabalhistas são públicas e realizadas em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Excepcionalmente poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Sempre que for necessário, poderão ser designadas audiências extraordinárias com a devida intimação das partes, pessoalmente ou através de seus advogados.

A intimação da Audiência às partes que são autor (reclamante) e réu (reclamado) deverá ser feita no prazo legal, com a informação correta do dia, da hora e local. Geralmente, o advogado do autor tem conhecimento da Vara do Trabalho, data e horário da audiência após a distribuição da ação. Algumas Varas do Trabalho preferem notificar a parte ré e depois designar a data da audiência.

Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá segunda via (cópia) da petição, ou do termo, à parte reclamada, notificando-a para contestar a ação e/ou para comparecer à audiência designada pelo respeitável Juízo.

Na justiça do trabalho, as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação e notificação (art. 825 da CLT).As que não comparecerem serão intimadas, por determinação do Juiz ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva e penalidades legais, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Quando requeridas pela parte, far-se-á a intimação, se o pedido for deferido pelo Juiz, no prazo legal determinado.

Com fundamento na celeridade processual, o artigo 849 da CLT determina que as audiências deverão ser realizadas de forma única e contínua. Considerando o excessivo número de processos em trâmite, geralmente é preferível o fracionamento das audiências. Assim, na audiência de Conciliação (ou inaugural), as partes poderão realizar a homologação de um acordo. Na denominada como a de Instrução, as partes realizam a produção de provas (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, requerimentos de perícias, etc). A audiência de Julgamento é destinada somente ao Juízo para o julgamento do processo, sem a presença das partes .

Alguns magistrados trabalhistas poderão optar por concentrar todos os atos numa única audiência. Assim, é importante estarmos atentos sobre qual é o procedimento adotado pela Vara do Trabalho em que a audiência será realizada para se evitar os imprevistos e prejuízos.

As partes, geralmente acompanhadas de seus respectivos advogados, procuram realizar um acordo para por fim ao litígio. O termo desta decisão será lavrado e terá valor de decisão irrecorrível conforme determina o artigo 831, parágrafo único da CLT.

As partes deverão comparecer à audiência. A penalidade para o reclamante éo arquivamento da ação e para o Reclamado é a revelia (além de confissão quanto à matéria de fato). A reclamação poderá ser interposta por até três vezes. Incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho, o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844 da CLT.

O PJe, Processo Judicial Eletrônico, é um novo sistema de tramitação de processos judiciais. Com o advento de novas tecnologias, o Judiciário brasileiro começou a se modernizar, buscando atualizar o seu Sistema Jurisdicional, em busca de uma maior eficiência da prestação jurisdicional ao priorizar a informatização do sistema judicial.

Com a progressiva instalação do PJe-JT as salas de audiência foi adequada à visualização e ao manuseio do processo eletrônico. Na mesa destinada às partes, além do monitor para a visualização da ata de audiência, são colocados dois computadores, um voltado para o advogado do Reclamante e outro, para o advogado da Reclamada. Todos os documentos são encaminhados exclusivamente de forma eletrônica. Na Justiça do Trabalho não é mais possível juntar documentos em audiência de processo eletrônico.

CLT. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943



No direito processual do trabalho há duas espécies de dissídios: Individuais: que se caracteriza pela prevalência de interesses pessoais; eColetivos: que se caracteriza pela prevalência de interesses de toda uma coletividade profissional, como ações propostas por Sindicatos.Nos dissídios individuais trabalhistas o legislador adotou as expressões Reclamante (como sinônimo de autor) e Reclamado (como sinônimo de réu).Embora sempre associamos o reclamante (autor) como sendo o empregado, nada impede que a empresa também possa ser considerada como autora de um processo trabalhista, como, p. ex, em caso de consignação em pagamento de verbas rescisórias. Assim dispõe o art. 651 da CLT ao mencionar a expressão "reclamante ou reclamado", em referência ao local de propositura da ação. O Ministério Público e a União também poderão ser partes em processos trabalhistas.

O artigo 765 da CLT dispõe acerca da “[..] ampla liberdade na direção do processo[...]” possibilitando ao poder Judiciário a escolha do melhor procedimento processual.

Logo após a instrução processual o Juiz poderá optar para prolatar a sentença. A audiência de julgamento poderá ocorrer com a presença das partes.

Salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.

