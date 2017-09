Um novo horizonte para o mercado de aviação executiva

Dados da ANAC revelam que em 2016 foram realizadas 351 baixas de matrículas junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB/ANAC). Somadas aos números de 2015, aproximadamente 600 aeronaves deixaram de operar no Brasil nos últimos dois anos, entre aviões comerciais, aeronaves a pistão, turboélices, jatos e helicópteros. Em princípio, o que parecia a única saída para proprietários que buscavam fôlego financeiro, também se mostrou uma oportunidade para quem desejava aproveitar o câmbio favorável para exportar com a intenção de renovar sua frota em curto ou médio prazo. E é em meio a esse cenário que desponta um novo horizonte para o mercado brasileiro de aviação executiva.

Desde meados de julho deste ano, o setor de aviação executiva do país tem indicado seus primeiros sinais de melhora. Não apenas pelo interesse demonstrado pela aquisição de novas aeronaves, evidenciado durante a LABACE, maior Feira Latino Americana de Aviação Executiva, realizada na capital paulista em agosto último, como também pela aquisição de aeronaves usadas, seja a partir de negociações internas, seja a partir de importações. Após sucessivos períodos de turbulência, instabilidade política e econômica, muitos empresários que passaram por momentos difíceis de ajustes e contenções, associados a uma “crise de decisão” que os fez postergar investimentos, tem retomado suas consultas com intenção de compra.

Passados dois anos do período mais agudo da contenção de despesas, a necessidade por alternativas mais viáveis de deslocamento a destinos não contemplados pela aviação comercial mostrou-se inadiável. Em meio a um cenário em que empresas, pressionadas por custos, reduzem cada vez mais a oferta de voos comerciais para pequenas cidades, o transporte aéreo privado ganha espaço como meio de viabilizar o alcance a regiões remotas. De fato, a capilaridade insuficiente da infraestrutura de transportes brasileira e dos aeroportos, somada aos problemas de mobilidade urbana, ainda impõe desafios acolhidos pela aviação executiva.

Na contramão das exportações, cancelamentos de matrícula, vendas e liquidações, dados do Instituto Brasileiro de Aviação revelam que a região Centro-Oeste incorporou 59 novas aeronaves para transporte privado em 2016. Com pouco mais de 3560 unidades, o Centro-Oeste é a segunda maior região do país em quantidade de aeronaves, atrás do Sudeste (6260 aeronaves) e à frente do Sul (2460 aeronaves). Mesmo com a ligeira queda de 2% na quantidade destinada à aviação agrícola, a região segue concentrando o maior número de aeronaves para suporte às atividades no campo – 36% da frota brasileira da categoria encontra-se no local. Esses indicadores reforçam uma demanda bastante particular que segue apresentando oportunidades para comercialização de aeronaves em especial, os “utilitários aéreos”, aviões com características para operação em pistas curtas e não preparadas, como as de terra, grama ou cascalho, dimensionadas para carregar passageiros e/ou muito peso para atender às necessidades do produtor rural.

Embora ainda seja comum a associação da aviação executiva ao luxo e status, o setor não apenas supre inúmeros problemas resultantes de uma infraestrutura deficitária de transportes como também oferece efetivas contribuições para a economia. Muito além de facilitar conexões, otimizar recursos e tempo, a frota brasileira de aviação geral que é de aproximadamente 15.300 aeronaves movimenta uma ampla cadeia de serviços, consumo, divisas e empregos. Pilotos, copilotos, técnicos, mecânicos, profissionais de pista, motoristas de traslado, advogados, engenheiros, despachantes, entre outros, são apenas alguns exemplos dos inúmeros profissionais que se beneficiam direta ou indiretamente e contribuem para o avanço desse setor que é uma ferramenta multiplicadora de tempo e negócios que gera riquezas ao país.

