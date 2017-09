Tudo reflete no todo

Em que país você vive? Brasil. E não adianta nem tentar fugir. Também não adianta você reclamar, nem se esconder.

O Brasil não tem leis. Bandido é protegido no Brasil. Brasil está violento. Brasil tem estupros. Brasil mata adolescentes. Brasil tem políticos desonestos. As ruas estão sujas. Não matem a Amazônia. As coisas não andam neste país. Só pode ser aqui no Brasil, mesmo.

Já ouviram ou leram pelo menos UMA destas frases. Isso se não falaram algumas delas!

Deixa eu te contar: Brasil é você e você é Brasil. Como assim, você está louca?

Vou te mostrar: Como você interfere nas leis? Você já criou ou participou de algum tipo de campanha a favor da mudança de leis?

Qual é a sua contribuição para a diminuição da violência no país? Você se lembra em quem votou? E qual era a plataforma deste candidato? Você manda e-mail, cobra seu candidato? O que você já fez a favor da Amazônia ou das árvores do seu bairro? De quantos abaixo assinados, que demoram 30 segundos para assinar, você já participou?

Fácil julgar e apontar o dedo. Difícil e desconfortável é FAZER algo para mudar o que deve ser mudado.

Não se consegue, obviamente, mudar tudo sozinho. Entretanto, fazer sua parte é fundamental. Essencial parar para refletir para onde você está caminhando.

Ajude o próximo, os próximos. Faça com que eles reflitam também sobre os caminhos que estamos tomando politica, econômica e socialmente.

Desemprego, violência e corrupção são as palavras que dominam nossas manchetes. Precisamos mudar isso, agora. O processo pode ser lento, mas o começo precisa ser rápido. Ação

É por isso que sempre acabo tocando no mesmo assunto. Se questionar e agir. Essa é a raiz do Coaching. Essa é a Revolução do Coaching.

Veja Também

Comentários