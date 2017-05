Todo dia é Dia de Cooperar

“Sonhar sozinho é apenas um sonho; sonhar juntos é o começo de uma realidade”. A frase de Miguel de Cervantes colocada na boca do fidalgo Dom Quixote de La Mancha expressa fielmente o espírito do cooperativismo. Foi justamente com este espírito de um ideal militante que celebramos o Dia de Cooperar, Dia C, que este ano foi realizado em todos os estados do Brasil.

Realizado ao longo de todo o ano por cooperativas de todo o país, o Dia C consiste numa grande corrente do bem. Pessoas e instituições juntas, promovendo a melhoria da qualidade de vida de pessoas, famílias e comunidades. Trata-se de um grande programa com ações voluntárias das mais variadas conduzidas por cooperativas em todo o território nacional. O evento principal de celebração mostrou mais uma vez um grande entusiasmo dos voluntários unido à alegria dos participantes. E temos a comemorar resultados altamente positivos, que deram visibilidade a essas iniciativas que consolidam uma alternativa de desenvolvimento sustentável, combinando eficácia econômica com autogestão e responsabilidade social, o que resulta em benefício para toda a comunidade.

No Mato Grosso do Sul, até o momento já foram promovidos, na campanha Dia C 2015, 33 projetos de 20 cooperativas que reuniram 1.063 voluntários e beneficiaram mais 6 mil pessoas com atividades esportivas, culturais, e sociais, coordenadas pelo Sistema OCB/MS.

Desde sua criação, no ano de 2009, o “Dia C” procura fazer com que as ações de transformação social das cooperativas – que muitas vezes ocorriam de forma isolada e por tempo determinado – se tornem programas estruturados e permanentes, com ênfase no desenvolvimento social. Dessa maneira, trabalha-se para atingir a meta de fazer com que o Dia de Cooperar se realize de Norte a Sul do país durante o ano inteiro. E os resultados alcançados nessa empreitada se somam aos efeitos que o cooperativismo traz na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Os números resultantes das iniciativas do Dia C no país inteiro demonstram o grande engajamento do cooperativismo brasileiro para conquistar voluntários e divulgar a causa, com resultados expressivos em números de ações e beneficiados. Em todo o país, foram mais de 1.200 cooperativas mobilizadas beneficiando aproximadamente 2,4 milhões de pessoas. Um aumento significativo em comparação ao ano anterior, especialmente no que diz respeito às ações contínuas, com projetos permanentes dentro das cooperativas.

A riqueza de uma comunidade e de um país não se mede pelos bens que eles possuem, mas sim pelo bem que praticam. Por todos os resultados positivos e pela divulgação da prática solidária, acreditamos que o Dia C já se tornou um marco na história do cooperativismo brasileiro.

