Tercerização: O que muda com a nova lei

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (22) o Projeto de Lei (PL) 4.302/1998 que autoriza a terceirização para todas as atividades das empresas. A terceirização ocorre quando uma empresa contrata outra para prestar determinados serviços. O projeto aguarda sanção presidencial.

O projeto de lei da terceirização aprovada pela Câmara muda a forma como os trabalhadores serão contratados por empresas terceirizadas. O projeto de lei flexibiliza a terceirização (quando uma empresa contrata trabalhadores por intermédio de uma terceira companhia) e regulamenta a prestação de serviços temporários.

A proposta amplia a possibilidade de oferta de serviços temporários tanto para atividades-meio, quanto para atividades-fim. Atualmente, a terceirização só é permitida para atividades-meio.

Compreende-se como atividade-fim aquelas que são essenciais para as quais a empresa se constituiu. Está expresso em contrato social. Por exemplo, uma transportadora de cargas, a atividade-fim é a de motorista.

As atividades-meio são importantes ao funcionamento da empresa, mas não estão relacionadas, diretamente, com a atividade-fim empresarial, são acessórias. Exemplo: Indústria de móveis. A atividade fim é a industrialização, uma das atividades-meio é o serviço de limpeza, vigilância, manutenção de máquinas e equipamentos, contabilidade, etc.

A lei permite que todas as atividades podem ser terceirizadas dentro de uma empresa. Possibilita de forma irrestrita a contratação de terceirizados. Numa escola, por exemplo, os professores, poderão ser contratados de forma terceirizada; em um hospital, médicos e enfermeiros.

O projeto de lei não altera direitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como por exemplo, férias, décimo terceiro salário e hora extra. O texto aprovado possibilita a contratação de temporários para substituir grevistas, se a greve for declarada abusiva ou houver paralisação de serviços essenciais.

Em caso de vínculo empregatício não poderá ocorrer terceirização, evitando-se assim, fraudes à legislação trabalhista, punível nos termos da legislação vigente. Assim, o empregado de uma empresa não pode ser demitido e, depois, terceirizado.

Atualmente, o trabalho temporário é permitido para períodos de até três meses. Com a terceirização, o prazo foi ampliado para seis meses, prorrogáveis por mais 90 dias. Isso significa que os contratos temporários terão prazo máximo de nove meses. Os direitos garantidos pela CLT deverão ser preservados.

O projeto determina a responsabilidade subsidiária, ou seja, o não pagamento dos encargos trabalhistas, garante o direito do trabalhador de acionar judicialmente a empresa prestadora de serviço e se esta não pagar os valores devidos, o débito passará a ser de responsabilidade da empresa contratante.

Cumpre ressaltar que o trabalhador terceirizado só pode cobrar o pagamento de direitos trabalhistas da empresa tomadora de serviço após se esgotarem os bens da empresa que terceiriza. Assim, por exemplo a empresa “A” contrata a empresa “B” para realizar a pavimentação asfáltica de uma rodovia; os empregados são contratados pela empresa “B” para fazer o asfalto. Se a empresa “B”, não quitar os direitos trabalhistas, a contratante “A” terá que pagar.

Os contratos vigentes de terceirização poderão ser adequados aos termos da nova lei, se as partes envolvidas estiverem de acordo.

A existência de uma lei é fundamental para garantir segurança jurídica dos trabalhadores e empregadores. Entretanto, é preciso atentar-se contra as fraudes às leis trabalhistas.

