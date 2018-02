Secretário Judiciário do TRE-MS escreve artigo sobre minirreforma eleitoral

Secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Hardy Waldschmidt - Divulgação

Confira no link abaixo o artigo do secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Hardy Waldschmidt, intitulado "Breves notas sobre a Minirreforma Eleitoral de 2017”.

No texto o autor discorre sobre a Emenda Constitucional nº 97, de 4.10.2017, e as Leis nº 13.487 e 13.488, ambas de 6.10.2017, que tratam de mais uma minirreforma eleitoral aprovada pelo Poder Legislativo Federal, destacando as inclusões normativas promovidas na Constituição Federal e na legislação eleitoral e as modificações ocorridas nas regras que se encontravam vigentes.

