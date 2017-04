om a regulamentação, as engenhocas serão divididas em classes, de acordo com o peso / Divulgação

Sai no começo de maio, enfim, a tão aguardada regulamentação da ANAC sobre o uso de drones - ou "aeronaves remotamente pilotadas" -, em discussão desde 2014. A novidade é que os donos dos aparelhos terão um sistema único de cadastro, onde todos os equipamentos devem ser identificados.

Com a regulamentação, as engenhocas serão divididas em classes, de acordo com o peso. As acima de 150kg, por exemplo, terão de cumprir as mesmas regras de um avião, por exemplo.

Veja Também

Comentários