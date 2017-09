Resgate da cidadania

Resgate da cidadaniaOriginário da campanha permanente da Legião da Boa Vontade contra a fome e pela cidadaniaOriginário da campanha permanente da Legião da Boa Vontade contra a fome e pela cidadania — lançada pelo saudoso Fundador da LBV, Alziro Zarur (1914-1979), no fim da década de 1940, com a popular “Sopa dos Pobres” —, o programa socioeducativo Ronda da Caridade da LBV, lançado em 1 o de setembro de 1962, completa mais um ano de atuação.



Tive o privilégio de participar da Ronda inaugural, em 1 o /9/1962, no Rio de Janeiro/RJ. Guardo, até os dias de hoje, aquele espírito do começo, perseverando e tendo a honra de ver multiplicada esta equipe que,

diuturnamente, levanta das calçadas brasileiros iguais a nós. Lembro-me de que nessa ocasião completava-se o 23 o ano do início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler (1889-1945) invadiu a Polônia. Com a Ronda da LBV, se fez e se faz o contrário: proclama-se a “guerra” contra o desamparo, a deseducação e a miséria. Com o passar do tempo, aprimoramos a iniciativa, adequando-a aos parâmetros da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Hoje, as ações desenvolvidas com as famílias visam à aquisição do conhecimento de seus deveres e direitos, à percepção de oportunidades e à melhoria das práticas comunitárias, com vista a aumentar a qualidade de vida das gentes por meio de palestras educativas, entrega de refeições e/ou alimentos não perecíveis e oficinas de incentivo à busca de novos conhecimentos, de forma que as pessoas atendidas possam exercer efetivamente a cidadania plena.

São realizadas, também, atividades lúdicas que estimulam boas atitudes e o relacionamento dentro do grupo, sem esquecer a prece no lar, que traz o conforto espiritual tão necessário nos momentos difíceis.

Minha homenagem a todos os voluntários da Equipe Legionária Altruística e Ecumênica, que se dedica a amenizar o sofrimento alheio, de modo que vivamos um mundo melhor.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Ronda É importante ressaltar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — estabelecidos pela ONU em 2015 e subscritos por mais de

150 países, cuja meta é trabalhar vários pontos, desde a erradicação da pobreza e da fome até a preservação do meio ambiente — alinham-se de maneira peremptória com os princípios da vanguardeira atuação da LBV.

Super RBV

Coincidentemente, em 1992, num 1 o /9, iniciei a programação 24 horas da Super Rede Boa Vontade de Rádio*, no Brasil, no exterior e também pela internet. Por sinal, o surgimento da LBV deu-se a partir do famoso Hora da Boa Vontade, que Zarur estreou na Rádio Globo, do Rio de Janeiro, a 4 de março de 1949.

Ao longo desses anos, a Super RBV caracterizou-se pelo pioneirismo de veicular uma prece, de hora em hora, no Momento Ecumênico de Oração. Com uma grade diversificada (Espiritualidade, esporte, cultura,

jornalismo e utilidade pública), a maior audiência fica por conta da mensagem do Evangelho-Apocalipse de Jesus, explicado em Espírito e Verdade, à luz do Mandamento Novo do Cristo Ecumênico, o Divino

Estadista: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos” (João, 13:34 e 35).



