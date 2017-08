Reforma trabalhista: gestantes

Oclécio Assunção foi Vice Presidente da Associação dos Advogados Trabalhista de Mato Grosso do Sul no período de 1996 a 1999; Presidente da Associação dos Advogados Trabalhista do Mato Grosso do Sul no período de 1999 a 2001 / Divulgação

As novas regras referentes à legislação trabalhista entrarão em vigor, a partir do mês de novembro/2017.

Até outubro/2017, o texto legal, anterior ao da reforma trabalhista, proibia que gestantes e lactantes trabalhassem em local insalubre.

Local insalubre é aquele que apresenta risco à saúde, que neste caso atinge a mulher e o bebê, tais como, calor, frio, ruído, barulho, produtos químicos, radiação em excesso, etc, obrigando a realocação da trabalhadora para outro setor durante este período.

O grau de uma atividade insalubre e perigosa é determinado pelo Ministério do Trabalho, de acordo com as porcentagens de 10% (mínimo), 20% (médio) e 40% (máximo). Ex: Grau máximo: pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; carne, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques); lixo urbano (coleta e industrialização)

Segunda a nova lei, as mulheres grávidas deverão ser afastadas somente de locais insalubres de nível máximo. As lactantes poderão permanecer trabalhando em condições insalubres. Sua realocação dependerá de um atestado médico escolhido pela trabalhadora, solicitando o seu afastamento durante a gestação e/ou lactação. Ressalta-se que a mudança de local de trabalho não poderá causar prejuízo do salário, ou seja, não poderá ser retirado o valor correspondente ao percentual do adicional de insalubridade.

A reforma trabalhista não afetará o período de licença maternidade e paternidade. Desta forma continua sendo 120 dias para mamães e 5 para papais. Se a empresa for participante do projeto do governo “Empresa Cidadã” poderá estender por mais 60 dias às mamães (totalizando 180) e 15 dias aos papais (totalizando 20).

Com a legislação atual, a mulher não tinha tempo determinado para avisar a empresa a respeito da gravidez. De acordo com a nova lei, a gestante demitida terá até 30 dias para informar sobre a gravidez à empresa. Neste caso, para fins de comprovação sugere-se que a comunicação ocorra por via de carta registrada a ser enviada pelos correios cujo serviço custa em média de dez a quinze reais.

