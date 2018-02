Reforma Trabalhista: Custas processuais e justiça gratuita

*Oclécio Assunção, Especialista em Direito do Trabalho pela universidade de Direito da UNAES. Pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU São Paulo - Arquivo Pessoal

A reforma trabalhista prevê que o/a empregado/a que entrar com uma ação trabalhista contra uma determinada empresa e perder os direitos pretendidos poderá ter que arcar com as custas do processo (2%)

Com a reforma trabalhista, o empregado assumirá maiores responsabilidades ao ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Antes da nova lei, o empregado, por exemplo, poderia se ausentar em até três audiências na Justiça do Trabalho, bem como não arcava com nenhum emolumento forense se deferido o pedido de justiça gratuita (custas da ação trabalhista).

Após a reforma trabalhista, há a obrigatoriedade do comparecimento do empregado/trabalhador nas audiências, exceto, se houver justificativa mediante a comprovação de motivo justo no prazo de 15 dias, podendo, pagar as custas processuais se ainda que beneficiário da justiça gratuita. Dessa forma, se o valor da causa fosse R$ 15 mil, por exemplo, o empregado arcaria com o pagamento das com custas processuais de R$ 300,00 (2%).

Para o pagamento das custas processuais deverá ser observado o valor mínimo de R$ 10,64 e máximo R$ 22.125,24, correspondente a quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme nova redação dada ao artigo 789 da CLT.

Além disso, ficará mais difícil acessar a justiça gratuita. Pela lei antiga, basta uma declaração para ter acesso ao benefício. A partir de 11 de novembro de 2017, a gratuidade só poderá ser oferecida a trabalhadores que recebam até 40% do teto do INSS, o que equivale hoje a aproximadamente R$ 2212,52 (seja 40% de R$ 5.531,31 = R$ 2.212,52). Quem receber salário superior ao valor de R$ 2212,52 não poderá requerer a gratuidade