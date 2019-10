Quem somos, de onde viemos...

Wilson Aquino - Jornalista e Professor - Foto: Divulgação

Em todos os períodos da história da humanidade, o homem sempre se perguntou:

- Quem sou eu?

-De onde vim?

- Para onde irei?

Uma incessante busca de respostas para procurar entender e justificar sua existência. Uma tentativa também de encontrar e estabelecer um alicerce de ajuda para vencer os obstáculos da vida.

Há muito tempo a ciência e a filosofia trataram logo de defender e divulgar suas teorias a respeito desses assuntos. Entretanto, a verdade não está em nenhuma delas. A verdade é ensinada pela religião, por intermédio das Escrituras Sagradas, que contêm revelações e ensinamentos de profetas antigos e modernos, usados por Deus, Criador dos Céus e da Terra, Nosso Pai Celestial, com quem vivíamos em espírito, para nos indicar e ensinar o caminho.

Essa é a verdade que satisfaz não apenas mente e corpo, como também o coração e o espírito de todo aquele que busca. Pois todos os que buscam (o Senhor), encontram.

Portanto, eu, você, nós, somos aqueles que lá estávamos, no mundo espiritual, ao lado de Deus, Pai, e de Jesus Cristo.

O Senhor então estabeleceu um Plano para nosso crescimento e aperfeiçoamento. Cristo criou a Terra para que aqui viéssemos em carne e ossos, passando por um véu de esquecimento, para que não lembrássemos que um dia vivemos com Eles. Nossos corpos foram dotados de toda fraqueza, especialmente moral e espiritual, para que durante a vida, nesta breve passagem pela Terra, pudéssemos descobrir a verdade e assim, fortalecidos e alicerçados nos Seus ensinamentos, lutarmos para nos afastar dessas fraquezas, que por sua vez, são “armas” de Satanás, que aqui está para matar, roubar e destruir.

Malícia, maldade, soberba, ganância, arrogância, orgulho, mentira, idolatria, vícios, violência e desonestidade são algumas das “impurezas” que trazemos conosco e que tendem a se afastar e até a desaparecer de nosso ser, quando aceitamos e procuramos viver de acordo com os ensinamentos de Deus.

Para onde vou?

- Não é óbvio que o retorno à vida (Eterna) na presença Deles é o grande e inconteste objetivo de toda vida?

Infelizes aqueles que aqui chegam e ao sofrerem as maiores turbulências (problemas de toda ordem que todos, absolutamente todos, passamos), se recusam a aceitar a existência e o propósito de Deus e de Jesus Cristo em suas vidas.

Somos todos privilegiados por vivermos nesses últimos tempos que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo, que há exatos 2019 anos atrás, morreu por amor a todos nós, por todos aqueles que vivem, viveram e viverão neste mundo, neste plano.

Privilegiados sim, porque por mais que ainda existam perseguições contra aqueles que acreditam em Deus, o Cristianismo tem chegado a todos os cantos da Terra e tem sido aceito por uma multidão cada vez maior. Isso porque a verdade não está longe das pessoas, está entesourada em todos os corações, bastando que, para que ela se revele, que cada um aja com humildade e com real e profundo desejo de conhecer o verdadeiro caminho que deve trilhar. Aí então ela desabrocha, proporcionando uma vida nova, alegre, Feliz e cheia de sentidos que permitem suportar toda e qualquer provação, em qualquer área da qual o indivíduo vive em sociedade. Ou seja, a verdade de Deus nos ajuda na saúde, no relacionamento familiar, profissional, conjugal e espiritual, etc.

Saber que as respostas sobre quem somos, de onde viemos e para onde iremos, estão intimamente ligadas a Deus, nos dão força e alegria para enfrentarmos firmes e de cabeça erguida todo e qualquer obstáculo que ousar surgir enquanto trilhamos determinados o bom caminho.

*Jornalista e Professor