Dr. Lair Ribeiro é palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy Corporation, nos Estados Unido - Divulgação

É só com a participação do hemisfério direito do seu cérebro que você vai conseguir mudar suas crenças, suas percepções, seu compor­ta­mento e, em conse­qüên­cia, seus resultados.

Como conseguir fazer essas modificações?

Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. Se quiser algu­ma coisa a mais na vida, vai ter de passar a fazer algo mais.

É um erro pensar que um indivíduo pode obter um resultado diferente, fazendo exatamente o que sempre fez.

Para o seu mundo mudar, você tem de mudar. E, para mudar, você tem de mudar suas crenças, que vão mudar as suas percepções e a sua rea­lidade.

Na região de Miami existem muitos iates e, embora proibido, milhares de latinhas de cerveja vão parar no fundo do mar. Certa vez, perguntaram a um mergulhador americano o que ele tinha encontrado lá embaixo. Ele, então, respondeu que tinha encontrado isso, mais isso, mais isso e, também, latinhas de cerveja Budweiser. Aí, lhe perguntaram como ele sabia que a marca das latinhas de cerveja era Budweiser, e ele, imediatamente res­pon­deu: “Ora, eu sei por causa da cor vermelha”.

A percepção desse mergulhador estava contaminada pelo fato de a cerveja Budweiser ser uma das mais vendidas em seu país. Na verdade, o ser humano não consegue distinguir a cor vermelha abaixo de 150 pés, como era o caso. A cor vermelha, nessa profundidade, fica invisível.

Um mergulhador francês, testado em seguida, disse apenas ter visto no fundo do mar objetos que pareciam ser latinhas de cerveja.

O segredo não é ver para crer, como queria São Tomé. O que importa é crer para ver.

Portanto, é possível mudar uma realidade desde que modifiquemos nossas crenças a respeito dela.

Guarde bem isso:

• Tudo o que existe no seu universo físico passou, primeiro, pela sua mente.

• Tudo o que existe na sala onde você está lendo este livro, agora, passou pela mente de alguém, incluindo você. E, antes, passou pela mente de seus pais, de seus avós etc.

• O fundamental na vida é acreditar.

À medida que você muda suas crenças, seus atos se modificam e, em conseqüência, também os resultados mudam.

A crença determina seus atos e estes, seus resultados.

Se você tiver uma crença positiva, vai ter atos positivos e resultados po­sitivos. Se você tiver uma crença negativa, vai ter atos negativos e resultados negativos.