Palestras motivacionais

Odilon de Oliveira - Reprodução

Fechei o ano de 2017 com 84 palestras em escolas da rede pública estadual, na capital e em outros municípios. Nos três anos anteriores, o foco foram as escolas da prefeitura de Campo Grande. Estive pelo menos duas vezes em cada uma delas. Isto faz parte de um projeto que desenvolvo há quatro anos. Desde então, foram 451 palestras para alunos, no período da manhã e, à noite, para pais e representantes da sociedade em geral, que costumam se reunir na quadra de esportes das escolas.

As palestras são motivacionais e englobam temas de interesse geral, entre eles as drogas, a importância do fortalecimento da família, o papel da escola e o da espiritualidade na vida das pessoas. De acordo com a faixa etária, nos debates entram também assuntos como os efeitos da corrupção em todos os aspectos da vida e a importância da manifestação do povo como a melhor arma para combater esse mal causador de miséria, fome e de tantas outras desgraças.

Para 2018, as palestras continuam sendo agendadas (escolas, igrejas e outras entidades), através do e-mail odilon@top.com.br

Odilon de Oliveira é juiz federal aposentado