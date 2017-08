Pais de boas obras

Dia dos Pais! Nosso pensamento se eleva em primeiro lugar ao Pai de todos, o Celestial, que

gerou nossos pais e fez igualmente de nós pais. Alguns argumentam: “E como ficam os homens que

não têm filhos?”

Já expliquei que pai também é aquele que faz nascer boas obras — como que suas filhas —, o

que levanta indispensáveis construções espirituais e sociais — como que seus filhos. Grandes figuras

da Humanidade não foram genitores no sentido literal da palavra, contudo trouxeram à Terra filhos

livros, descobertas científicas e desbravamentos filosóficos, morais, políticos, religiosos. São

admiráveis descendentes que beneficiam multidões, geração após geração.

Aos pais de filhos espirituais, carnais, morais, sociais, o reconhecimento fraterno da Legião da

Boa Vontade, dos seus Centros Comunitários, Educacionais, Culturais, Artísticos, Esportivos, do

Conjunto Educacional Boa Vontade, em São Paulo/SP, do Centro Comunitário de Assistência Social

Alziro Zarur, da LBV, em Glorinha/RS, de todas as obras que sustentamos pela força da Fé Realizante,

porque a Fé, ensinou Jesus, remove montanhas.

E mais afirmou o Divino Chefe: “Tudo é possível àquele que crê” (Evangelho,

segundo Marcos, 9:23).

A quantos o Excelso Taumaturgo tem convidado: “Levantai e andai!” (Evangelho, consoante

Lucas, 5:23). E caminharam. A quantas pessoas ordenou: “Vede!” E viram. O Cristo curou cegos de

nascença (Evangelho, segundo João, 9:1 a 91). Porque a cada um, Ele mesmo adverte: “de acordo

com as obras de cada um” (Evangelho, segundo Mateus, 16:27, e Apocalipse, 20:13).

Seres de Boa Vontade, do Brasil, do mundo, do plano espiritual ainda invisível aos nossos

parcos sentidos físicos, para a frente e para o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista! Como disse o

Irmão André Luiz, Espírito: “A LBV é a nossa caravana de agora. Não nos iludamos: Jesus segue na

vanguarda do nosso Movimento”.

Oração dedicada aos pais

Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Celestial. Pedir a Ele a proteção para os pais

terrenos. Na dor, no sofrimento, na guerra, a primeira invocação que se ouve por parte dos que

padecem é o nome daqueles que os geraram. Agora, vamos orar a Prece Ecumênica de Jesus, a Oração

do Senhor deste planeta, que se encontra no Seu Evangelho, segundo Mateus, 6:9 a 13.

“Pai Nosso que estais no Céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja

feita a Vossa Vontade assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as

nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do mal, porque Vosso é o Reino, e o Poder, e a Glória para sempre. Amém!”

O sentido da liberdade verdadeira

“O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós

perdoarmos aos nossos ofensores.”

Fosse essa a súplica permanente do mundo e muita coisa se transformaria. Porque, para

começar, estaríamos pedindo ao Criador o pão espiritual, a fortaleza para a nossa mente, o sentido da

liberdade verdadeira, a independência de julgamento, que só pode vir pela celeste inspiração. Se o

corpo precisa do alimento material, o Espírito necessita do pão da liberdade.

Mas o que é a liberdade? As mãos livres para fazer mal ao semelhante? Para infamar, para

caluniar, uma comunidade, uma família? Não! Isso seria o mal estabelecido. A liberdade tem de ser

iluminada pelo coração que ama, respeitando-se a Justiça que provém de Deus. Isso é que é moral,

justo! Todavia, para que essa concepção possa, na verdade, viger, edificando um país, temos de

procurar a compreensão do que seja realmente a Lei Divina.

Urge nos conscientizarmos de que o Amor Fraterno é também Justiça, não condescendência

com o erro. Alguém pode perguntar: “Mas o que está certo e o que está errado?”

O que causa prejuízo e dor não pode estar correto. O desequilíbrio da Humanidade vem muito

disso.

Jesus como paradigma

Salve o Dia dos Pais, o Dia das Mães, dos Avós! Salve Jesus! Às crianças e aos jovens do

Brasil e do exterior, a nossa saudação! Que a grama verde (a mocidade), descrita no estudo sem tabus

do Apocalipse, não seja destruída. Do contrário, não haverá continuidade de vida na Terra. E quando

falamos não ser aniquilada a juventude, não pensamos somente no sentido restrito da morte do corpo

físico, porque, se a consciência estiver falida, estaremos mortos também. Existem o intelecto e a

consciência. A segunda conduz-nos à sabedoria, quando iluminada, se assim o quisermos, pela

Bondade Divina.

Que a Paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos e de todas, quer acreditem na

Espiritualidade Superior, quer sejam ateus ou ateias. O importante é ser honesta, digna; ser honesto,

digno. Aí está o segredo: Jesus como paradigma! Que Ele tenha piedade de nós, e que a Sua

generosidade conduza os nossos destinos!

Finalizando, registro, emocionado, meus sinceros agradecimentos ao meu saudoso pai, Bruno

Simões de Paiva (1911-2000). Um dos principais responsáveis pela minha formação cultural, ainda

que modesta. Constantemente me presenteava com livros, preocupado que foi com a educação do

filho, como também de minha irmã, Lícia Margarida (1942-2010). Receba, seu Bruno, onde estiver,

ao lado de dona Idalina (1913-1994), um beijo no coração!

