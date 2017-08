Pai moderno é mais presente na educação dos filhos

Consenso entre educadores, professores e estudiosos, a importância do envolvimento da família no desempenho escolar dos filhos tem feito pais e mães dedicarem cada vez mais atenção à educação de crianças e jovens. Pesquisas indicam que quando os pais são ativos e envolvidos, os estudantes têm melhores resultados acadêmicos, menos problemas de disciplina e se tornam adultos mais responsáveis. "Anos de estudo sobre o tema apontam para benefícios como a obtenção de notas mais altas, atitudes mais positivas em relação à escola e maiores chances do estudante cursar e concluir uma faculdade", afirma a diretora pedagógica da Editora Positivo, Acedriana Vicente..

E se, antes, a responsabilidade de acompanhar a educação do filho era apenas da mãe, a constante evolução dos núcleos familiares está fazendo a figura paterna se aproximar cada vez mais da escola de seus filhos. Para o professor de História do Curso Positivo, Daniel Medeiros, na medida em que fica mais enraizada a ideia de que mulheres e homens têm direitos e obrigações iguais, aumenta a percepção de que o homem tem responsabilidades com os filhos que não se limitam a prover, mas também cuidar e estar presente em suas atividades diárias. “Essa história de que o pai ‘ajuda’ traz a ideia implícita de que o papel pertence à mulher e ele ‘dá uma mão quando pode’. Isso está sendo superado nas sociedades modernas”, afirma Daniel.

Os pais de hoje estão encarando o desafio de acumular vários papéis dentro das normas da paternidade: precisam prover, cuidar, nutrir, transmitir valores, proporcionar diversão e também se envolver com a vida escolar do filho. A professora de psicologia da Universidade Positivo, Maísa Pannuti, afirma que o envolvimento cada vez maior do pai traz benefícios para a criança: mostra que existe mais de um modelo de família além daquele padrão tradicional onde a mãe é responsável pelos cuidados e educação. E ainda oferece ao pequeno a oportunidade de ter contato com perspectivas diferentes de uma mesma situação, já que homens e mulheres - pais e mães - costumam pensar e ter opiniões variadas sobre um mesmo assunto. No caso de pais separados, a diretora pedagógica da Editora Positivo, Acedriana Vicente, explica que a nova forma de gestão de filhos - a guarda compartilhada - tem feito o pai estar muito mais presente e, portanto, tendo que assumir responsabilidades junto à vida escolar da criança. “Principalmente naquele período em que o filho está com ele”, destaca Acedriana.

A diretora do Colégio Positivo Internacional, Audry Castello Branco, afirma que os pais têm representado cada vez mais a família perante a escola. “Percebemos que o pai compreende a importância da educação e quer participar, opinar, estar atento às demandas da escola e ao desenvolvimento de seu filho”, completa. A diretora destaca ainda o impacto positivo dessa presença no desenvolvimento da criança. “Quando se tem a família toda presente dentro da escola, isso faz muita diferença para o aluno”, ressalta. O empresário Marcio Motta Vieira, pai de Marina, de 11 anos, e Lucas, de 8 anos, defende que o suporte paterno é bom para as crianças porque oferece respaldo. “Para eles, poder dizer ‘aprendi isso com meu pai’ é ótimo”, justifica Vieira. “Eu e minha esposa costumamos dividir as tarefas. Acompanho corrigindo provas, ajudando nos exercícios e, geralmente, quando tem reuniões sou eu que vou”, afirma. Ele garante que os reflexos dessa parceria influenciam diretamente no comportamento e desempenho escolar dos filhos. “Quando acompanhamos de perto, conseguimos atuar diretamente no foco do problema. Se cai uma nota, você consegue fazer algo sobre isso. A gente trabalha de forma proativa e não reativa. Se não estamos presente, a criança percebe e isso afeta no empenho também”, finaliza.

