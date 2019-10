Oclécio Assunção - Foto: Divulgação

O contrato temporário é chamada de determinado porque há um período certo para começar e terminar. Há uma legislação específica para esse tipo de contrato, que precisa ser seguida pelas empresas e observada pelos empregados

O contrato de experiência tem caráter temporário e não pode exceder 90 dias de duração. Quando uma empresa admite um funcionário, geralmente, a contratação é realizada por um período determinado, por meio do contrato de experiência. Esta é uma modalidade de acordo trabalhista prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de caráter temporário e que não poderá exceder 90 dias e está incluído na categoria dos contratos por prazo determinado.

O trabalho temporário é prestado por pessoa física para uma empresa (ou mais) para atender à necessidade transitória ou substituição de seu pessoal regular e permanente (como férias p. ex, licença maternidade) ou para acréscimo extraordinário de serviços (aumento de vendas no final de ano, p. ex). Outra categoria beneficiada pelo contrato temporário é a do safrista que é o trabalhador que se obriga à prestação de serviços mediante contrato por safra. Este tipo de contrato, tem sua duração dependente de variações estacionais das atividades agrárias, assim entendidas as tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita.

Uma observação importante: quanto ao prazo de duração do contrato de trabalho temporário, a vigência não poderá exceder ao prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias, além do prazo de 180 dias.A aplicação deste prazo, portanto, não se aplica, ao período de experiência, que continua tendo a sua limitação de até 90 dias.

O contrato de experiência poderá ser prorrogado por uma única vez desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias. Ou seja, se o contrato inicial entre as partes for de 30 dias, poderá ser prorrogado por mais 30. Se o contrato for de 45 dias, poderá ser prorrogado por mais 45 dias. Em caso de descumprimento desta norma, o contrato poderá ser considerado contrato por prazo indeterminado, gerando novas obrigações ao empregador. O contrato de experiência deve ser registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em um prazo de até 48 horas. A falta de cumprimento desta regra por parte do empregador poderá tornar este acordo por prazo indeterminado.

Se o empregador, sem justa causa, despedir o/a empregado/a, (antes do vencimento do contrato) será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. (Art. 479/CLT). Se for o/a empregado/a que pedir para sair do emprego, ou seja, para desligar-se do contrato, se causar prejuízos ao empregador (quebrar um lustre/ um fogão, p.ex) deverá indenizar o empregador.

Se a rescisão antecipada do contrato de trabalho a termo for decorrente da iniciativa do empregador, este obrigar-se-á ao pagamento de indenização do artigo 479 da CLT, 13º salário (integral e/ou proporcional), férias + 1/3 (vencidas e/ou proporcionais); saldo de salário; FGTS (do mês da rescisão e do imediatamente anterior, se ainda não tiver sido depositado); multa de 40% sobre o montante do FGTS.Se a rescisão antecipada do contrato de trabalho a termo for decorrente da iniciativa do/a empregado/a, este terá direito ao recebimento das seguintes verbas: saldo de salário; férias + 1/3 (vencidas e proporcionais); FGTS (do mês da rescisão e do imediatamente anterior, se não tiver sido depositado) em conta vinculada, sem direito ao levantamento.

Se o contrato a termo for encerrado por decurso de prazo, o empregado/a tem direito ao recebimento dasseguintes verbas: 13º salário; férias + 1/3 (vencidas e/ou proporcionais); saldo de salário; FGTS (do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, se ainda não tiver sido depositado).

Sendo contrato por prazo determinado, com data prefixada para o seu término de ciência das partes desde a assinatura do ato, o/a empregado/a não terá direito ao aviso prévio e seguro desemprego.