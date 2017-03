No dia Mundial da Felicidade, perguntamos a algumas pessoas: “O que é felicidade?”

O país asiático se orgulha de possuir uma das populações "mais felizes do mundo" / Reprodução

A sugestão veio do pequeno Butão, em 2012, em encontro nas Nações Unidas, sob o tema "Felicidade e Bem-Estar: Definindo um Novo Paradigma Econômico". Mas o dia Mundial da Felicidade só veio a ser incorporado no calendário oficial da ONU e ser comemorado em 20 de março de 2013.

O país asiático que se orgulha de possuir uma das populações "mais felizes do mundo" colocou inclusive o índice Felicidade Nacional Bruta acima do Produto Interno Bruto ( conjunto de riquezas, bens e serviços que um país possui).

Para relembrar que o esforço da data vale a pena ser comemorado em todos os dias do ano, perguntamos a algumas pessoas “O que é felicidade?

“É estar em comunhão com Deus, em harmonia com a família e trabalho. Esta é a verdadeira felicidade”. – Rosângela Scarabel, empresária do ramo da moda

“Para mim, felicidade está ligada às coisas simples: sentar no final da tarde, tomar um tereré com o Bruno e ver a Bê e o Benja brincarem e correrem com os cachorros” Maria Alice Barcellos, produtora rural

"É poder ser útil e participar da construção de algo maior, como a criação de um filho ou a preservação da nossa história " - Alexis Prappas, fotógrafo

"Felicidade é poder curtir viagens com a minha família" - Maria Nogueira, empresária

"Felicidade para mim é ter paz, família com saúde, fé, amigos, esperança e reconhecer o quanto Deus foi generoso comigo"- Beth Furlani, médica ginecologista

"Felicidade são pessoas e coisas que nos agradam, que nos fazem bem. E, principalmente, ter Jesus em minha vida"- Alessandra Gibran, arquiteta

Veja Também

Comentários