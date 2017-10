Na palma da mão: a revolução do entretenimento a bordo e a gestão de viagens

Por Paulo Rezende, diretor comercial da Amadeus Brasil - Divulgação

Conhecidas popularmente há algum tempo como as “telinhas” dos aviões, elas reinavam absolutas no entretenimento a bordo dos voos, principalmente nos voos de longa distância. Entretanto, com o passar do tempo e com a adoção de novas tecnologias, as companhias aéreas têm feito o possível para reinventar sua oferta de entretenimento a bordo, tendo como eixo principal o uso dos dispositivos móveis pessoais dos viajantes.

Atualmente, ambos os sistemas de entretenimento (wireless e instalado nos assentos) são planejados para conviver. Contudo, algumas companhias aéreas optaram por promover a alternativa móvel, considerando sua adoção em massa e a possibilidade de entregar, na prática, a oferta de Wi-fi a bordo dos voos.

Na nossa região, a tendência de companhias aéreas como Avianca ou LATAM é, de forma complementar às telas, criar aplicativos que possibilitem ao passageiro assistir filmes, séries, conteúdo especial para crianças e verificar o mapa de voo, dentre outras funções, a partir de seus dispositivos móveis de forma gratuita e via wireless. Uma clara tendência que avança a passos largos, junto com os números da adoção de dispositivos móveis no nível global.

De acordo com um estudo elaborado pela Cisco em 2016, e estimativa é de que em 2020 70% das pessoas (5,5 bilhões de usuários) terão um dispositivo móvel, enquanto na América Latina o tráfego de dados móveis crescerá 8 vezes durante esse período. Além disso, surpreende pensar que a adoção desses dispositivos será maior que o número de pessoas que terão eletricidade (5,3 bilhões) e água potável (3,5 bilhões) em 2020.

Hoje em dia, o passageiro cada vez mais empoderado e dependente da tecnologia espera estar conectado em suas viagens e contar com uma ampla oferta de entretenimento durante os deslocamentos. As companhias aéreas, por sua vez, aproveitam essa oportunidade como uma forma de impulsionar a sustentabilidade, de inovar e de diminuir custos. Por exemplo, a holandesa KLM lançou no final de 2016 o "KLM Media App", um aplicativo que permite aos passageiros ler cerca de vinte jornais digitais em seus dispositivos móveis e assim reduzir a quantidade de resíduos associados ao transporte de milhares de quilos de papel nos voos. A medida estima reduzir a carga em 21.000 kg/ano, o que equivale a economizar 295.000 litros de combustível no mesmo período de tempo.

Gestão de viagens em qualquer lugar

Segundo dados do mercado móvel para o setor de viagens, 87% dos momentos digitais dos viajantes se dão por meio de dispositivos móveis e, para este ano, estima-se que entre 24% e 36% das reservas online globais serão realizadas a partir desses aparelhos.

A presença móvel representa novos desafios não apenas para as companhias aéreas, mas também para as agências de viagens; desafios que vão desde manter a fidelidade dos viajantes até fazer a diferença frente à crescente concorrência. Com isso em mente, a Amadeus lançou, no começo de setembro, o Amadeus Mobile White Label, um aplicativo mobile totalmente personalizável que permite às agências oferecerem informações aos viajantes para que eles se mantenham conectados durante a viagem, por meio do celular.

A principal motivação que tivemos para trabalhar nesse aplicativo tem a ver com aproximar as agências de seus clientes de forma estrita e permanente, acompanhando assim o viajante em cada etapa de sua viagem, ajudando-o na busca e na reserva de um voo e oferecendo sugestões de itinerários, links de viagens e notificações, dentre outras funcionalidades.

É importante que empresas como a Amadeus ajudem a simplificar a tarefa das agências de viagens face às novas tendências que a indústria enfrenta. Essa solução, por exemplo, permite que as agências se insiram no mercado móvel sem a necessidade de ter que desenvolver o aplicativo desde a estaca zero, simplificando os custos que um investimento desse tipo poderia exigir.

Como podemos ver, a revolução móvel avança a passos largos e é dever de todos que fazem parte da indústria saber aproveitá-la e atender às expectativas dos viajantes, que estão cada vez mais conectados. Para isso, não basta apenas não perder os avanços tecnológicos de vista; é necessário fazer parte deles, criando e oferecendo soluções e produtos à altura do viajante do amanhã.