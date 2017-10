Mês do Eletricista: dicas para o dia a dia dos profissionais

Em 17 de outubro é celebrado o Dia do Eletricista, importante profissional responsável por garantir o bom funcionamento, a manutenção e instalação de redes elétricas em residências, empresas, iluminação pública e reparos. Além disso, esses especialistas também minimizam possíveis ocorrências de acidentes como curtos-circuitos e até mesmo explosões, ou seja, o trabalho deles é de imensa responsabilidade.

Por conta disso, é fundamental que tais profissionais invistam em suas carreiras por meio de treinamentos e capacitações. Assim, além da qualificação necessária também é possível aumentar o seu ganho - uma pesquisa encomendada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) revela que um diploma de curso técnico eleva a renda média do trabalhador em 18%, ou seja, o ensino profissionalizante tem um impacto positivo.

Além de pensar na qualificação, outro ponto importante para a rotina dos eletricistas é o uso adequado dos equipamentos, ou seja, primar pelo uso no dia a dia de ferramentas isoladas e certificadas. Só assim é possível ter confiança na execução do trabalho e garantir a segurança de terceiros próximos à área em que o serviço é realizado.

É importante ainda acrescentar que todo bom profissional deve ter em sua mala os alicates universal e de corte, chaves de fendas e Philips. Porém, esses equipamentos devem ter as certificações do Instituto de Testes e Certificações VDE ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR).

Quando a ferramenta conta com a norma VDE, significa que ela foi testada com a capacidade 10 vezes superior ao indicado para a aplicação. Por exemplo, se for um alicate para 1.000V, o produto foi avaliado para 10.000V. Por sua vez, a norma NBR conta com testes cinco vezes superiores ao recomendado. Todo este rigor tem um objetivo: permitir que os usuários executem suas tarefas com segurança, sem riscos de sofrerem descargas elétricas.

Outros produtos fundamentais para o dia a dia dos eletricistas são os decapadores de cabos elétricos e os equipamentos de proteção individual (EPIs), obrigatórios para o exercício da atividade. Já no que diz respeito ao armazenamento das ferramentas, é importante que os produtos sejam organizados de forma que não fiquem em contato um com o outro, assim, o profissional não corre o risco de se machucar e ainda evita que o isolamento de um equipamento seja danificado por um estilete, por exemplo.

Pode parecer bobagem, mas a organização do kit de ferramentas, além de ajudar a conservá-las e garantir um tempo maior de vida útil dos produtos, ainda é possível ganhar tempo e produtividade no trabalho. Com estas dicas, os eletricistas poderão celebrar seu dia com a certeza de que têm tudo para prestar um serviço bem feito.

* Dermival Poçan é coordenador técnico de produto da IRWIN, empresa multinacional de ferramentas e acessórios para profissionais, especialmente desenvolvidos para atender as necessidades de trabalhadores das áreas da construção civil, marcenaria, mecânica, metalúrgica, elétrica, carpintaria, manutenção e reparo.

Há mais de 55 anos no mercado brasileiro, tem distribuição em todo o território nacional e conta com um portfólio completo de produtos capazes de atingir rígidos padrões de performance, durabilidade, eficiência e inovação, como brocas, ferramentas manuais e de corte, além de itens para segurança e armazenagem.

