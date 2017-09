Mato Grosso do Sul e a desproteção ao crédito

No Mato Grosso do Sul, diferentemente do resto do país, já existe uma legislação que dificulta a cobrança e a recuperação de créditos.

Nesta lei, está determinado que os devedores só podem ser negativados nos Órgãos de PROTEÇÃO ao Crédito, após 45 dias de inadimplido.

Não bastasse, outra lei constrange a pessoa que nega um crédito, a fornecer por escrito os motivos da negativa, fazendo parecer que alguém é obrigado a vender a prazo para outrem, fomentando discussões e desconfortos, e abrindo brechas, inclusive, para ações indenizatórias e conflitos.

Este tipo de lei, encarece o crédito e promove problemas de fluxo de caixa para a grande maioria das empresas que, por força mercadológica, são obrigadas a vender a prazo, sob pena de não vender.

Todavia, com os empecilhos trazidos pelas recentes leis estaduais aprovadas em Mato Grosso do Sul, o retorno do crédito concedido para o caixa das empresas, produtores e créditos em geral, tem sido prejudicado. Não bastasse, eis que temos mais um projeto de lei em trâmite – muito bem vetado pelo Governador Reinaldo Azambuja, que segue em trâmite para análise do veto na ALMS - que traz novo empecilho ao processo de concessão de crédito e recuperação de inadimplências.

Este diploma, traz a obrigatoriedade de se ter a assinatura do devedor no AR - Aviso de Recebimento. Sendo assim o credor, terá agora que aguardar 45 dias da lei já existente, e depois mandar uma “cartinha” com aviso de recebimento assinado pelo devedor para a negativação. Muito bem, em época de comunicação instantânea por WhatsApp, dentre outros aplicativos, que estão inclusive enterrando a prática comunicação por

e-mail, empurram-nos novamente ao retrocesso da correspondência física, dispendiosa, cara e morosa, e na maioria das vezes infrutífera, ora, pois, o carteiro haverá de encontrar, em horário comercial, o devedor em casa, para que este então, assine o recebimento.

Não bastasse, os poucos que serão encontrados, poderão simplesmente se furtar de lançar suas assinaturas, prejudicando assim também, a efetividade da nova e "moderna" exigência trazida no projeto de lei.

Outrossim, talvez os apoiadores da nova legislação, não pararam para pensar nos inúmeros prejuízos para as empresas, e para o próprio poder público que poderão ser empurrados pelo PL.

Vamos lá, se uma empresa não consegue receber uma conta - ora, pois, a negativação nos Órgãos de PROTEÇÃO ao Crédito é a mais eficaz de cobrança - esta movimentará o poder judiciário na tentativa de receber seu crédito, trazendo ônus ao estado, com mais processos a atolarem o já assoberbado Poder Judiciário do País.

Noutro prisma, os credores poderão buscar receber os créditos protestando os papéis junto aos cartórios de protesto de títulos e documentos.

Bom, neste caso, além do procedimento ser muitas vezes mais caro para o próprio consumidor inadimplente, que deverá arcar com as despesas que deu causa, poderá trazer novo inconveniente, talvez esquecido até então.

Ora, o que faz com que o protesto de título ajude na recuperação de inadimplências são basicamente duas coisas: A primeira é a certidão positiva de protesto”, que deve auxiliar em 1% das recuperações de crédito. A segunda é justamente e negativação deste título protestado nos órgãos de PROTEÇÃO ao crédito. E é justamente aí que a confusão poderá se instalar, uma vez que a poderão haver interpretações que para se incluir um título protestado nos órgãos de PROTEÇÃO ao crédito, este deverá conter o AR – Aviso de Recebimento, onde voltaremos à estaca zero

Todo este imbróglio poderá fazer o empresário e produtor reduzirem suas vendas a prazo, reduzindo concomitantemente seu faturamento, tendo que demitir pessoas, em um processo de enxugamento produtivo.

Ao reduzir faturamento, pagará menos impostos municipais, estaduais e federais. Ao reduzir as vendas a prazo ou o crediário, subtrairá de parte da população

a possibilidade de gozar no presente de bens e serviços, para pagamento futuro.

A concessão de crédito é ferramenta importante, para não dizer indispensável para o desenvolvimento econômico de uma cidade, estado e nação, mas ao invés de procurarem entender isso, os apoiadores do PL, inovam, empurrando ao Estado diploma legal que traz severa insegurança jurídica.

O timing do projeto também “não é dos melhores”. O mercado está em convalescença pela gigantesca incerteza política e econômica que está enfrentando, e o pior, às vésperas das vendas natalinas.

Ao que parece, em MS vale a pena dar calote.

Autor:

Rubens Filinto da Silva Administrador de empresas, e Empresário, Pecuarista, Agricultor, Autor do livro “Chega de Inadimplência”).

Veja Também

Comentários