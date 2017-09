Lula e você, tudo a ver

São poucos os que, como o ex ministro José Dirceu, aguentam a tortura da prisão preventiva, por tempo indefinido, sem saber quando o processo irá acabar, quanto tempo de pena deverá cumprir.

A Operação Lava Jato - e quando me refiro à Operação Lava Jato, refiro-me, lamentavelmente, aos procuradores e ao juiz, que nunca, em hipótese alguma, poderiam se assumir como membros integrantes de uma "Operação", porque o termo "Operação" diz respeito ao mundo policial, e o que ocorre no mundo policial deve ser controlado, não assumido e encampado de forma apriorística pelos procuradores e, muito menos, pelo juiz- sabendo disso, ou seja, que ninguém aguenta muito tempo a tortura da prisão por tempo indefinido, a Operação Lava Jato adotou como estratégia a prisão processual de pessoas ligadas ao ex presidente Lula, até porque, a partir de um determinado momento, seduzidos pela fama e pelos afagos da opinião pública e da imprensa, o objetivo, a finalidade última da indigitada "Operação" passou a ser encarcerar o ex presidente.

Por outro lado, as pessoas presas, ligadas ao ex presidente, atinaram-se para o objetivo da "Operação", passando então a incriminá-lo, como saída última para o drama insuportável do processo penal e dos "séquitos de gravames que ele representa" (a expressão, salvo engano, foi cunhada pelo Ministro Sepúlveda Pertence).

Então, de um lado, a Operação Lava Jato e a imprensa, como se estivessem a vender uma série televisiva dos tempos modernos, concentraram todas as suas forças para consagrar o objetivo de condenar e prender a qualquer custo o ex presidente, mesmo porque já deflagraram há tempos essa investida persecutória, causando grande expectativa na opinião pública, a quem não querem frustrar.

De outro lado, as pessoas presas, ligadas de alguma forma ao ex presidente, perceberam que para se livrar do imbróglio da prisão e do processo, e ainda preservar algum patrimônio, bastaria delatá-lo.

Escrevo isso para dizer que, se amanhã ou depois, por um motivo ou outro, a imprensa enxergar em você ou em alguém da sua família a figura de um bode capaz de gerar altos índices de audiência enquanto é expiado, a Lava Jato já terá feito jurisprudência.

Portanto, muito cuidado. Antes de continuar atirando suas pedras no Lula, a quem você tem por inimigo, e torcer pela sua prisão, lembre-se que você, como ele, é um ser humano, sujeito de direitos, que não poderiam, essa era a promessa do pacto que permite, se é que ainda permite, a vida em sociedade, sofrer violações, ainda que a pretexto de "combater a corrupção".

Mesmo que você se considere um ser humano bom, sumamente bom e superior ao Lula, cuidado. Uma vez criado, o precedente pode se voltar contra todos: contra o Lula e contra você.

