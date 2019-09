Justiça gratuita na justiça do trabalho

Oclécio Assunção - Foto: Divulgação

O acesso à justiça é um direito fundamental do trabalhador que busca no Judiciário trabalhista a defesa das garantias constitucionais que lhe são asseguradas.

Destaca-se o art. 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.;”

Tem direito à justiça gratuita para quem declarar e comprovar ser economicamente carente, ou seja, aquele que não possua recursos financeiros para custear as despesas e custas processuais. É possível a garantia da justiça gratuita à pessoa jurídica.

Antes da vigência da reforma trabalhista, o direito era regido pela Lei 1060/50, que somente exigia que para que fosse concedido o benefício da justiça gratuita, bastava que a parte interessada, anexasse uma declaração de hipossuficiência, por meio da qual declarava não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Assim, o/a trabalhador/a fazia uma declaração e assinava e isso já bastava para que lhe fosse concedida a justiça gratuita.

A partir da nova lei trabalhista, os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita foram modificados. De acordo com o quanto previsto no artigo 790, §§ 3º e 4º da CLT, para que seja deferida a Justiça Gratuita, o/a interessado/a deve comprovar que recebe renda inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que hoje corresponderia ao importe de R$ 2.258,32, conforme prevê o § 3º do artigo 790 da CLT.

O parágrafo 4º do mesmo diploma determina que o benefício da justiça gratuita será concedido se a parte comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

Assim, não basta à parte interessada somente declarar, atualmente é preciso comprovar por meio de documentos, como holerites e Carteira de Trabalho, por exemplo, de que não possui condições de pagar as custas processuais. .

Não cumpridos os requisitos necessários para a concessão da Justiça Gratuita, a pessoa (física ou jurídica) interessada poderá passar a ser devedora de honorários periciais no processo, caso perca o objeto da perícia, ou ainda, ser condenado(a) a pagar os honorários ao Advogado(a) da outra parte se perder no processo trabalhista.

Antes da reforma, os honorários eram pagos somente se a parte tivesse êxito na ação (recebesse pelos pedidos feitos) e se fosse assistida pelo Sindicato da categoria. Agora não. A parte sucumbente poderá ser condenada a pagar honorários advocatícios entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. (art. 791-A/CLT).

A gratuidade da justiça promove a assistência judiciária, de forma integral que garante o acesso à justiça e a igualdade, possibilitando a postulação de direitos para quem não possui condições econômicas para custear o processo.