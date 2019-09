Juntos por um planeta de abundância

Leonardo Porpino Alves, gerente técnico nacional da Alltech Crop Science - Foto: Divulgação

Nosso país possui uma importante participação global no que se refere à agroindústria, exportando seus produtos para os principais países do mundo. De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), apenas no Brasil, a previsão é que a produção

de alimentos aumente em 41% até 2026/2027. Neste contexto, surge também a necessidade de produzirmos de maneira consciente e sustentável, para a manutenção da vida em nosso planeta.



Ações de conscientização como o Dia Mundial da Alimentação, desenvolvidas pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), nos levam a refletir sobre a segurança alimentar da população e a maneira de produzir alimentos no mundo. Afinal, nosso planeta é uma mesa farta de ambientes favoráveis à produção de alimentos, mas a falta de cuidados pode restringir esse potencial. Os estresses ambientais decorrentes do mau uso destes recursos podem limitar a grande capacidade que possuímos de nos desenvolver de maneira sustentável.



Por isso, lhe convido a uma experiência em que todos trabalhem em conjunto para disseminar um pensamento voltado para o equilíbrio e manutenção do nosso planeta. Ou seja, uma responsabilidade e necessidade global coletiva para alcançar um mundo cada vez melhor e abundante de suas riquezas. Este convite faz parte da visão Planet of PlentyTM, desenvolvida pela Alltech e a Alltech Crop Science, sua divisão agrícola. O objetivo é caminharmos todos juntos, unindo os setores da agroindústria, em prol de um futuro próspero.



Hoje, com as novas tecnologias e a profissionalização dos produtores no campo, é possível, sim, focarmos em expectativas positivas. Para isso, o mercado já disponibiliza diversas soluções oferecidas pela própria natureza, que potencializadas por meio da biotecnologia, por exemplo, contribuem para o melhor desenvolvimento dos cultivos sem agredir o meio ambiente. Assim, se mantém a busca pela inovação, com ferramentas que auxiliam nos principais desafios do campo, melhorando a saúde do solo, nutrindo e implementando a performance produtiva dos cultivos e produção animal.



Com alta tecnologia à base de elementos nutricionais e aliados a fontes orgânicas estáveis, torna-se viável fortalecer o equilíbrio desde o solo, base fundamental para a planta, até a fase da colheita. Estas iniciativas surgem como caminho para alcançar um mundo melhor e abundante de seus recursos.



Acreditamos que ao trabalharmos juntos, seja possível rentabilizar a produção, reduzindo impactos ambientais e perdas, atingindo o potencial máximo de cada recurso. Com esse pensamento, podemos criar um lugar onde animais, plantas e pessoas prosperem em harmonia. Uma combinação que considera o equilíbrio como o principal ingrediente das tecnologias para continuar crescendo.

