Igualdade feminina nas empresas

O tema ‘empoderamento feminino’ está por toda parte: nas notícias, na timeline do Facebook, na conversa de elevador e, como não poderia deixar de ser, no mundo corporativo. Esse microcosmo da sociedade tem que espelhar as mudanças que acontecem fora das paredes das empresas. Por cultura, algumas resistem ao novo; outras, pelo mesmo motivo, abraçam o seu tempo e navegam com ele. E há quem lidera essas mudanças.

Reconhecidamente uma marca democrática, o McDonald’s é protagonista em ditar transformações. Ao longo de quase 40 anos de história no Brasil, a empresa tem se esmerado em ser atual. Muitas vezes não é fácil, mas a resposta é sempre motivo de orgulho.

Segundo o último relatório de Resultados de Impacto Social e Ambiental na América Latina e no Caribe da companhia, 57% do nosso quadro de funcionários é formado por mulheres. Nos restaurantes da rede, elas são maioria nos cargos de gerência: 53%. Embora o gênero obviamente não seja o balizador de qualquer ação de meritocracia, ainda é importante ressaltar esses números – até que isso não seja mais necessário.

Prezando pela igualdade, mas respeitando as diferenças, criamos condições para que essas mulheres permaneçam conosco quando, por exemplo, tomam a decisão de se tornarem mães. Neste caso, nosso Projeto Gestante prevê acompanhamento da funcionária por uma equipe médica durante toda a gestação, absorve os custos das despesas médicas com consultas e exames e, nos restaurantes, cuida para que a gestante exerça atividades sem risco para o bebê.

Também temos o programa Aperte o Play, focado em planos de desenvolvimento nas áreas de empreendedorismo, planejamento de carreira e financeiro, e cursos de Gastronomia e Tecnologia da Informação.

Por meio de programas abrangentes ou com atitudes simples, nosso objetivo como gestores de pessoas é proporcionar um ambiente onde todos sejam respeitados. Nesse Dia Internacional da Igualdade Feminina aproveitamos para falar sobre as mulheres, mas não deixaremos de nos debruçar sobre qualquer tema que contribua para um ambiente de trabalho caracterizado pela diversidade e inclusão.

