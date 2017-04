Dia Mundial do Café, Dia da Fundação do Santos - o time de Pelé, time nascido do café

Sexta-feira Santa, 14 de abril, também foi o Dia Mundial do Café. E viva o café brasileiro! Hoje em cada três xícaras de café no planeta, uma é de café do Brasil.

Neste dia também ocorreu o naufrágio do Titanic, e da mesma forma, a fundação do Santos Futebol Clube. E, este clube no qual jogou Pelé, surgiu em função da força e do comércio do café na cidade de Santos, em 1914. Os escritórios do café na famosa Rua XV, onde ali também está a Bolsa do Café e o Museu do Café. A inserção globalizada do café, atuando para o país e para o mundo, significou introdução de tecnologias e superação que vencem o tempo e os desafios da cafeicultura, como ciclos de doenças da ferrugem que foram vencidas, crise e quebras em 1929 quando o Brasil tinha sozinho mais café do que o mundo inteiro poderia consumir. E agora, vivemos o desafio da agregação de valor, das cápsulas, em que uma saca de café transformada em cápsula vale cerca de 10 vezes mais do que a normal. Outro desafio é o de criar percepção de valor na mente dos consumidores mundiais, assim como o bom trabalho feito pela Associação dos Cafeicultores da Colômbia.

Temos café, cafeterias, e consumo crescente do café. E um dia isso já esteve ameaçado, com informações equivocadas de que o café faria mal para a saúde. Hoje, o café é sabido como uma bebida que não apenas estimula, não apenas dá o prazer sensorial, mas que também tem contribuições para prevenção de diversas doenças.

Sexta-feira Santa, Dia Mundial do Café, fundação do Santos Futebol Clube, um time de futebol originado do melhor do agronegócio brasileiro em 1914. Exatamente do maior porto exportador de café do mundo, dos comerciantes do café.

E ainda temos muito para ganhar com o café que representa mais de 5 bilhões de dólares na receita brasileira das exportações.

Por José Luiz Tejon Megido, Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Dirige o Núcleo de Agronegócio da ESPM.

