Delações: O STF e o resgate da pureza do Instituto. Luz no fim do túnel?

Finalmente parece que alguém despertou para os abusos das delações premiadas.

A notícia “Ministro Lewandowski devolve à PGR acordo de colaboração premiada de Renato Pereira” (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361861&tip=UN), que se vê no site do STF, mostra novos tempos para a onda de delações. É alvissareiro.

Ontem escrevi um texto tratando da delação realizada em solo pantaneiro. E em seguida vi essa decisão do STF. Veio a calhar.



Registro que como cidadão e advogado, sou extremamente favorável ao Instituto da Delação. Aprendi a entender e gostar do instituto com os estudos que o jovem advogado criminalista Murilo Marques está fazendo do mesmo, para sua tese de mestrado em Portugal.

Sem a delação realmente não teríamos chegado onde chegamos, com a apuração de tantos crimes, sobretudo os de “colarinho branco”.

Como cidadão, sou favorável e o primeiro a gritar contra a onda generalizada de corrupção que está avassalando o País, em todos os níveis. A corrupção precisa acabar e os corruptos precisam ser punidos, sem exceção. Não aguentamos mais essa safadeza toda com a coisa pública.



Uma nova geração de políticos precisa aparecer com a certeza de que se saírem da linha, vão pagar por isso.



Minha crítica, como advogado, é quando as delações violam direitos sagrados do cidadão, previstos na Constituição, ou o descontrole e o uso político das mesmas.

O devido processo legal deve ser respeitado, sempre. E os advogados devem lutar arduamente para garanti-lo. Faço isso com unhas e dentes, todos os dias.



Deixando de lado o aspecto do direito de defesa de todo cidadão, que não é o objeto das presentes reflexões, vamos ao aspecto político das delações que interessam aos cidadãos.



Não pode a Polícia e o Ministério Público permitirem delações parciais ou direcionadas. Ou o indivíduo faz uma delação completa, ou a delação não pode valer, pelo menos para o delator, que deverá responder pelos crimes que cometeu por força das omissões que praticou durante a delação.

O que se tem visto são delações parciais, com a autoridade policial ou o MP fingindo que não se interessam pelo todo, mas apenas por parte dos fatos.

A Polícia e o MP são os braços dos cidadãos e precisam agir como tal.



No caso da delação pantaneira, de ontem, o que se viu foi flagrantemente um direcionamento. Deixou-se muito assunto de fora.

E o pior foi o delator, nos 105 minutos de gravação, que assisti, ter repetido o que a JBS já tinha dito, apenas de um período de tempo, sem que as autoridades fizessem qualquer indagação sobre tempos passados e presentes.

Como cidadão não podemos admitir uma delação parcial, sobretudo se ela traz benefícios gigantes ao delator e visa, nitidamente, atacar apenas um dos envolvidos. A delação cai em descrédito, as prisões são revogadas, os processos são anulados e a sociedade fica com cara de boba da corte. Tudo porque o Instituto foi mal utilizado e os interesses midiáticos se sobrepuseram aos interesses investigatórios.

Na gravação o delator confessa o recebimento de “comissões” milionárias e faz um acordo para pagar uma merreca de dinheiro e ainda parcelado, e sem qualquer punição. Ou seja, as delações estão sem controle e servindo como mero instrumento de deduragem, para que pessoas com grande potencial ofensivo para a sociedade, saiam impunes e ricos. Não é este o objetivo do Instituto, naturalmente.



Pode isso ARNALDO? Evidente que não! A regra é clara.



A delação deve ser amplamente utilizada, mas com o controle da sociedade, através da participação de todos os nossos representantes: polícia, MP, juiz natural do caso e advocacia.

Se a delação sair da linha, a sociedade deve pedir apuração. Só assim avançaremos verdadeiramente no combate à corrupção, que é o que mais queremos.



Carlos Marques – Advogado e Ex-presidente da OAB/MS