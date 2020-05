Covid-19: o apoio aos caminhoneiros na BR-163/MS

Luiz Fernando V. De Donno é engenheiro civil com MBA em Gestão Empresarial e atua como Gestor de Atendimento da CCR MSVia - Foto: Divulgação

Apesar das dificuldades representadas pelo atual momento da concessão da BR-163/MS, nós continuamos empenhados em oferecer alternativas de segurança e conforto para nossos usuários. A resposta favorável de nossos clientes é clara. É grande a quantidade de elogios e cumprimentos que motoristas e passageiros fazem à atuação de nossas equipes. Diariamente, nosso serviço de atendimento 0800 (que atende gratuitamente para todo o Brasil, inclusive ligações de celulares) registra diversas manifestações elogiosas de quem recebeu foi atendido pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Entre janeiro e abril de 2020, não obstante a redução do tráfego em função da Covid-19, recebemos 7.957 elogios pelo 0800. Esse número é 208% maior do que a quantidade de 2.577 elogios registrados entre janeiro a abril de 2019. Um dos principais motivos é a própria pandemia, que nos leva a produzir alternativas para apoiar os usuários, em especial os caminhoneiros, com oferta de exames médicos, orientações e ações de apoio no dia-a-dia desses profissionais.

Vários estabelecimentos comerciais ao longo da BR-163/MS fecharam as portas, em especial restaurantes e lanchonetes, criando dificuldades severas para os caminhoneiros se alimentarem, a despeito de estarem trabalhando em prol do País. Os caminhoneiros não podiam ficar sozinhos nessa batalha. E não ficaram.

Usando sua rede de relacionamentos, o Grupo CCR mobilizou recursos e parceiros para buscar atenuar as dificuldades dos profissionais do caminhão para oferecer produtos e serviços em seus trajetos pelas rodovias mantidas pela Companhia. Uma iniciativa que atendeu, inclusive, demandas criadas pelos órgãos oficiais, como o Ministério dos Transportes e as secretarias estaduais de Transporte, entre outros.

Em Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia criou cinco postos avançados de atendimento aos caminhoneiros em pontos estratégicos ao longo da BR-163/MS, nas bases operacionais do SAU de Naviraí, Rio Brilhante, Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Pedro Gomes. E utilizou as praças de pedágio na oferta de dispositivos eletrônicos de cobrança (TAG), cedido sem taxa custo de adesão e três meses de isenção de taxas.

Com essa estratégia, a empresa atendeu, desde março, a cerca de 30 mil caminhoneiros, ofertando kits de alimentação e higienização, desinfecção de cabines de caminhões, atendimento médico específico e orientação sobre cuidados contra a Covid-19. Houve até uma singela iniciativa: a distribuição de quase 300 cartinhas desenhadas e escritas por filhos de colaboradores, com mensagens de apoio e incentivo aos caminhoneiros.

Todas essas ações foram conduzidas conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Na medida em que as orientações foram mudando, nós também fomos evoluindo, criando exigências maiores em defesa da segurança de nossos colaboradores. Estabelecemos rotinas de trabalho que incluíram intensificação da higiene das mãos e maiores cuidados de distanciamento social, com plantões de home office (trabalho em casa) nos casos em que isso era possível.

Outras ações beneficiando os motoristas estão por vir. E não vamos parar enquanto pudermos contribuir. Nosso compromisso continua sendo com a defesa da vida, apesar das dificuldades enfrentadas pelo atual momento da concessão.

(*) Luiz Fernando V. De Donno é engenheiro civil com MBA em Gestão Empresarial e atua como Gestor de Atendimento da CCR MSVia